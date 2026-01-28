ЧАТ ИГРЫ
Winnie's Hole 26.01.2026
Инди, Пошаговая
4.3 7 оценок

Стань вирусом и захвати тело Винни - roguelike Winnie's Hole уже в Steam

Simple Jack Simple Jack

Хотели когда-нибудь побыть заразой? Теперь можно официально!

В Steam наконец-то появился Winnie's Hole - дикий рогалик в жанре черной комедии, где вы играете за вирус, поселившийся в теле и мозгу некоего Винни. Ну как некоего... того самого!

Захватывайте клетки, мутируйте во что-то жуткое, бродите по случайно генерируемым "внутренним мирам" организма и собирайте колоду убойных (или убийственных?) приемов для комбо-драк!

Игра уже доступна в раннем доступе - так что самое время устроить эпидемию веселья.

Источник  
Комментарии:  1
Лев Левин

я про неё слышал где то полгода назад точно.