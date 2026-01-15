Вы - болезнь Винни-Пуха: абсурдный рогалик Winnie's Hole получил дату выхода

Студия Twice Different объявила дату релиза своей необычной игры Winnie’s Hole — проект выйдет 26 января на PC в Steam. Разработчики описывают концепцию без обиняков: игроку предстоит стать вирусом, поразившим организм Винни-Пуха, и буквально управлять его телом изнутри.

В Winnie’s Hole вы берёте под контроль болезненное состояние персонажа, захватываете клетки, мутируете их и формируете собственный набор действий и пассивных эффектов. По словам авторов, это жанровый гибрид roguelike с пошаговыми боями, где ключевую роль играет комбинирование умений и грамотное размещение «блоков вируса» внутри процедурно генерируемых внутренностей Пуха.

Каждый забег позволяет открывать новые мутации, штаммы и способности, а боевая система завязана на создании цепочек действий и использовании особенностей «хозяина». Простая 2D-графика сочетается с мрачной, но неожиданно трогательной историей, поданной через откровенно абсурдную идею.

Winnie’s Hole уже привлекла внимание именно своей странной подачей. Если цена окажется доступной, у проекта есть шанс найти аудиторию среди любителей необычных и экспериментальных рогаликов. Проверить это можно будет уже 26 января.