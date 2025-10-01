ЧАТ ИГРЫ
Winter Burrow 12.11.2025
Адвенчура, Выживание, Инди, Вид сверху
5.4 7 оценок

Разработчиков Winter Burrow обвинили в сотрудничестве со Sweet Baby Inc. и банах за вопросы об этом

Extor Menoger

Разработчики грядущей уютной игры о выживании Winter Burrow столкнулись с негативной реакцией со стороны игрового сообщества. Поводом для критики послужила информация о сотрудничестве с нарративной консалтинговой компанией Sweet Baby Inc. и последующие действия студии в отношении игроков, задающих вопросы об этом.

Конфликт набрал обороты в Steam, где пользователи начали создавать обсуждения, чтобы выяснить степень вовлеченности Sweet Baby Inc. в разработку игры. В ответ на это разработчики из Pine Creek Games стали удалять темы и перманентно блокировать аккаунты игроков, поднимавших этот вопрос. В сети распространились скриншоты уведомлений о банах, в которых причина блокировки зачастую не указывалась.

Связь с Sweet Baby Inc. подтвердилась через сотрудников самой компании. В частности, нарративный дизайнер Эми-Ли Шоу рассказала о своей работе над Winter Burrow в социальных сетях. Другой сотрудник, Кэмерин Уайлд, также упомянул игру в своем профессиональном профиле.

На фоне блокировок разработчики опубликовали в Steam новый кодекс поведения, запрещающий, среди прочего, необоснованные обвинения. Этот шаг был воспринят многими игроками как попытка подавить критику. Кроме того, студия ограничила возможность комментирования своих публикаций в X, что еще больше усилило недовольство сообщества, расценившего такие действия как отсутствие прозрачности.

Комментарии:  6
Алекс Рейлор

Вот им устройте ревью-бомбинг, ибо «сладкие» бэйби едят слишком много сладкого. От чего и выглядят страшнее атомной войны, и мозги набекрень.

3
xmur xmur

блин. аж конфета обратно пошла. лучшая мотивация)

1
Эдмон Дантес

Нечего бомбить, игра не вышла.

DishonestLythronax

Что можно насвитбейбить в грёбаной выживалке про мышей? Риторический вопрос, впрочем. Эти всегда найдут, чем бы угнетнуться.

2
xmur xmur

ну в природе у грызунов-самцы друг дпуга "доминируют" самки, по крайней мере у крыс. тоже, во время течки у состайниц имитируют всякое. иногда объеденясяь в "паровозик" видимо чот такое будет. или покажут кротиху,которая ищет свою жену я хз. XD

kotasha

Ну что можно сказать удачи в продажах в "скобочках нет", вообще не понимаю разрабы к кому обратились я не понимаю и нафига в такой та игре лол.