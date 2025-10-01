Разработчиков Winter Burrow обвинили в сотрудничестве со Sweet Baby Inc. и банах за вопросы об этом

Разработчики грядущей уютной игры о выживании Winter Burrow столкнулись с негативной реакцией со стороны игрового сообщества. Поводом для критики послужила информация о сотрудничестве с нарративной консалтинговой компанией Sweet Baby Inc. и последующие действия студии в отношении игроков, задающих вопросы об этом.

Конфликт набрал обороты в Steam, где пользователи начали создавать обсуждения, чтобы выяснить степень вовлеченности Sweet Baby Inc. в разработку игры. В ответ на это разработчики из Pine Creek Games стали удалять темы и перманентно блокировать аккаунты игроков, поднимавших этот вопрос. В сети распространились скриншоты уведомлений о банах, в которых причина блокировки зачастую не указывалась.

Связь с Sweet Baby Inc. подтвердилась через сотрудников самой компании. В частности, нарративный дизайнер Эми-Ли Шоу рассказала о своей работе над Winter Burrow в социальных сетях. Другой сотрудник, Кэмерин Уайлд, также упомянул игру в своем профессиональном профиле.

На фоне блокировок разработчики опубликовали в Steam новый кодекс поведения, запрещающий, среди прочего, необоснованные обвинения. Этот шаг был воспринят многими игроками как попытка подавить критику. Кроме того, студия ограничила возможность комментирования своих публикаций в X, что еще больше усилило недовольство сообщества, расценившего такие действия как отсутствие прозрачности.