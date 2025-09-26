Уютное выживание с мышонком Winter Burrow выйдет 12 ноября

Студия Pine Creek Games назвала дату релиза своей необычной игры Winter Burrow. Проект, сочетающий уютную атмосферу и суровое выживание, выйдет 12 ноября на Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Кроме того, игра будет доступна в Game Pass с первого дня.

Анонс сопровождает свежий трейлер, где показаны ключевые элементы: исследование, восстановление и поиски. Игрокам предстоит взять под контроль мышь, вернувшуюся в свой разрушенный детский дом и обнаружившую исчезновение тёти. Чтобы выжить и приблизиться к разгадке её пропажи, герою нужно чинить старую нору, собирать ресурсы, знакомиться с соседями и осваивать ремесла.

Хотя проект имеет «уютный» тег, он поднимает серьёзные темы — одиночество, преодоление трудностей и необходимость находить опору в окружающих.

До релиза у игроков есть возможность попробовать бесплатную демоверсию в Steam. Она охватывает первые три задания и знакомит с кулинарией, вязанием и крафтом. На её прохождение уйдёт около 30–45 минут.