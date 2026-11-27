Уютная игра о выживании Winter Burrow получит первое крупное дополнение. Расширение Below the Ice добавит новую локацию, задания, персонажа и целую систему подлёдной рыбалки. Релиз состоится уже 9 декабря на PC, Nintendo Switch и Xbox One, а стоимость дополнения составит 7,99 доллара.

Главной новинкой станет путешествие в Яркие водно-болотные угодья — заснеженную местность с замёрзшими водоёмами, подо льдом которых скрываются различные водные обитатели. Здесь главный герой встретит пожилого рыбака, который обучит его новому ремеслу и сам будет охотиться за уловом всей своей жизни.

Игрокам предстоит изготовить первую удочку, отыскать проруби и исследовать водоёмы в поисках редких рыб и других существ. Разработчики обещают, что рыбалка станет не единственным занятием в дополнении: Below the Ice предложит отдельную сюжетную линию с новыми заданиями, а также дополнительные предметы одежды, мебель и рецепты.

По оценкам команды, расширение добавит примерно 2,5 часа игрового контента. Для первой порции дополнительного материала это вполне компактное приключение, которое, судя по описанию, развивает одну из главных особенностей Winter Burrow — неспешное исследование окружающего мира и освоение новых способов выживания.

Оригинальная Winter Burrow рассказывает о маленькой мышке, вернувшейся из большого города в родные края. Вместо уютного семейного убежища герой обнаруживает разрушающуюся нору, а его тётя, которая должна была присматривать за домом, бесследно исчезла. Чтобы восстановить жилище и разобраться в произошедшем, мышонку приходится исследовать промёрзший лес, собирать ресурсы, создавать инструменты, готовить еду и знакомиться с местными обитателями.

Игра предлагает более мягкий взгляд на жанр выживания: здесь можно двигаться в собственном темпе, обустраивать жилище и заниматься повседневными делами, не превращая каждую вылазку в борьбу за существование. Below the Ice продолжит эту концепцию, добавив ещё один уютный повод отправиться исследовать зимние просторы.