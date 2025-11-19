Состоялся релиз Winter Survival - симулятор выживания в условиях суровой зимы, проверяющий здравомыслие

Польская студия DRAGO entertainment выпустила Winter Survival - сюжетная игра про выживание в открытом мире с элементами песочницы. Игра доступна на PC - в Steam и Epic Games.

С момента релиза раннего доступа в 2024 игра получила свыше 2000 исправлений, новые задания, дополнительные сюжетные главы и обновлённую боевую систему, улучшенную производительность.

Игра включает в себя:

Три разных режима игры: "Сюжет", "Мерзлота" и "Режим выживания".

В сюжете предстоит играть за Дэнни, исследователя, отбившимся от своей группы как раз в тот момент, когда на регион обрушивается чудовищная метель. Прочесывайте местность в поисках еды, инструментов и оружия, используйте их для строительства импровизированных укрытий и отбивайтесь от всё более враждебных животных. Цель - вернуться домой. Всего доступно 3 акта. В "Мерзлоте" нужно продержаться, собирая как можно больше золотых слитков, соревнуясь с другими исследователями; "Выживание" представляет собой полную песочницу без сюжета- свободное исследование, строительство и выживание. Доступны все области карты. А ещё есть начальный выбор "Cценария развития": какие животные будут, какое время суток, какая местность и т.д.

60 уровней адаптации, которые повышаются от сбора/стройки, выполнения квестов и открывают рецепты

4 вида сложности включая кастомную

Система здравомыслия/травмы - симптомы, сопровождающиеся негативными эффектами. Например это могут быть галлюцинации, панические атаки, иллюзорные животные, размытое зрение при использовании "Инстинкт мода"

Оружие - копье, топор, молот, ловушки и т.д.

Динамическая погода - ветер, солнечная, ветер, туман, метель и пр.

Большой открытый мир - леса, болота, пещеры, поселения

- леса, болота, пещеры, поселения Разнообразный животный мир: есть волки, олени, кабаны, медведи и даже бобры! У каждого животного определенные слабости. А ещё может поджидать опасное существо "Маршал", которое физически неуявзимо!

Игра доступна по скидке 40% до 3 декабря по цене: 396 RUB / 231 UAH