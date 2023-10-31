Представлен новый геймплейный трейлер симулятора выживания в условиях суровой зимы Winter Survival

DRAGO Entertainment выпустила новый трейлер геймплея сюжетного триллера-песочницы Winter Survival, который подчеркивает улучшенную графику, точность моделей и улучшенные перспективы, полученные при переходе с Unreal Engine 4 на 5.

Создайте убежище и соберите ресурсы, чтобы выдержать минусовую температуру. Сохраняйте стойкость духа, поскольку начинают появляться галлюцинации и ослабевают чувства. Ранний доступ предложит три различных режима игры, чтобы бросить вызов любителям и опытным выживателям. Раскройте тайны заброшенного города и его жителей в сюжетном режиме.

Вдали от друзей выживайте в беспощадной зимней тундре, пока высшие хищники охотятся на заблудших людей, в том числе на хищного кровожадного медведя. Исследуйте суровые окрестности, изучите местность, используйте навыки и смекалку неопытного туриста. Выдержите стихию непредсказуемой зимы в режиме «Холодная волна» и преодолейте шквал дальних испытаний, используя преимущества окружающей среды в «Бесконечном режиме».

Winter Survival выйдет на ПК в раннем доступе Steam в среду, 28 февраля 2024 г., а консольные версии запланированы на будущее.