Представлен новый кинематографический трейлер сюжетной игры на выживание в песочнице Winter Survival

Winter Survival, сюжетная игра на выживание в песочнице, проверяющая здравомыслие от разработчика DRAGO Entertainment, появится на ПК в раннем доступе Steam, начиная со среды, 28 февраля 2024 года, а консольные версии запланированы на будущее. Поклонники также могут опробовать пролог, доступный в настоящее время в Steam, чтобы проверить свои навыки выживания перед запуском.

Собирайте еду, чтобы сдержать приступы голода, и рыскайте по сугробам в поисках материалов, из которых можно изготовить самодельные инструменты.

Научитесь адаптироваться и становиться сильнее с каждым днем. Оттачивайте навыки охоты, стройте убежища и сохраняйте рассудок при появлении галлюцинаций.

Выдержите бесплодную пустошь после того, как жестокое нападение медведя разлучило группу друзей в экспедиции. Приготовьтесь к бушующему ветру в душераздирающей истории о борьбе человека и природы.

Раскройте тайны города-призрака и пропавших в нем людей, сражаясь с кровожадным медведем, волками и другими злобными зверями в ледяной тундре в сюжетном режиме.

Выдержите множество испытаний, используя преимущества окружающей среды в бесконечном режиме, и преодолейте суровые условия непредсказуемой зимы в режиме Холодной волны.