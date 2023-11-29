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Winter Survival Simulator 28.02.2024
6.7 25 оценок

Представлен новый кинематографический трейлер сюжетной игры на выживание в песочнице Winter Survival

monk70
Новости

Winter Survival, сюжетная игра на выживание в песочнице, проверяющая здравомыслие от разработчика DRAGO Entertainment, появится на ПК в раннем доступе Steam, начиная со среды, 28 февраля 2024 года, а консольные версии запланированы на будущее. Поклонники также могут опробовать пролог, доступный в настоящее время в Steam, чтобы проверить свои навыки выживания перед запуском.

Собирайте еду, чтобы сдержать приступы голода, и рыскайте по сугробам в поисках материалов, из которых можно изготовить самодельные инструменты.

Научитесь адаптироваться и становиться сильнее с каждым днем. Оттачивайте навыки охоты, стройте убежища и сохраняйте рассудок при появлении галлюцинаций.

Выдержите бесплодную пустошь после того, как жестокое нападение медведя разлучило группу друзей в экспедиции. Приготовьтесь к бушующему ветру в душераздирающей истории о борьбе человека и природы.

Раскройте тайны города-призрака и пропавших в нем людей, сражаясь с кровожадным медведем, волками и другими злобными зверями в ледяной тундре в сюжетном режиме.

Выдержите множество испытаний, используя преимущества окружающей среды в бесконечном режиме, и преодолейте суровые условия непредсказуемой зимы в режиме Холодной волны.

-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
B e s i k

Ох наканецта зимняя атмосфера обожаю зиму ! Вот это я обязательно заценю а дале видно будет..

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AT_Sagor

Так-с, а где кинематографический трейлер? А то весь ролик ждал, а там картинка вращалась.

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HoganHog

игры на выживание в песочнице

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B e s i k

Совершенно ничё плохого в этом нет.Главное чтоб всё было сделано от души и все будут довольны)

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