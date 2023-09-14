Симулятор выживания Winter Survival выйдет в конце февраля 2024 года ©

Польская игра на выживание, разрабатываемая совместно с путешественником Мареком Каминским, отложена. Winter Survival появится в раннем доступе Steam только 24 февраля 2024 года, а не в октябре, как предполагали разработчики из студии Drago Entertainment.

Об этом разработчики сообщили в анонсе, опубликованном на сайте Steam. Кстати, был опубликован новый видеоролик, посвященный игре Winter Survival, который вы можете посмотреть ниже.

Видеоролик посвящен изменениям, которые разработчики внесли в игру с момента выхода демоверсии в виде бесплатного пролога. К ним относятся:

переход на движок Unreal Engine 5 и использование возможностей, предоставляемых этой технологией (в том числе Lumen и Nanite);

добавление новых и модификация старых механик (в том числе системы безумия, которая лечит игрока от галлюцинаций при низком уровне психического здоровья главного героя);

исправление ошибок.

Отсюда и задержка с выпуском - чтобы дать разработчикам больше времени на доработку столь изменившейся игры. Отчасти это результат обратной связи с сообществом, поскольку разработчики признают, что ожидания игроков немного не совпали с тем, что планировалось, в основном в плане ориентации на сюжетный режим, а не на бесконечную песочницу.

Последний вариант изначально не должен был появиться в раннем доступе до пятого патча - теперь он появится в Winter Survival при запуске. По аналогичной причине сражения с дикими животными, хотя и останутся нежелательными, больше не будут ограничиваться оборонительными маневрами.

Разработчики еще не закончили сбор отзывов игроков перед ранним доступом. Игра Winter Survival будет доступна для тестирования до релиза, дата которого пока не называется. Кроме того, 18 сентября будет опубликован новый геймплейный ролик, посвященный медведям.