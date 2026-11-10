Winter Whiskers назвала сроки выхода уютного симулятора уборки снега

Mango Leaf Games представила Winter Whiskers — уютный симулятор уборки снега, где нужно расчистить город после метели, починить паровые трубы, помочь соседям и подготовить зимний фестиваль.

Игроки будут убирать снег с дорог, растапливать заледеневшие тропы и выполнять небольшие поручения жителей приморского Уинтерлайт-Харбора.

Необычная механика позволит превращать собранный снег в пар, чтобы снабжать город энергией и возвращать его к жизни.

Winter Whiskers выйдет в Steam уже 9 декабря 2026 года.