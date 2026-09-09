Анонсирован приключенческий экшен в открытом мире Winx Club - Moonlight Quest

Студия Balio Studio совместно с компанией Rainbow S.p.A. официально представила новую крупную видеоигру по культовой вселенной волшебниц под названием Winx Club - Moonlight Quest. Проект разрабатывается в жанре приключенческого экшена с масштабным открытым миром, а его релиз запланирован на ноябрь 2026 года. В перечне целевых платформ указаны PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, базовая Nintendo Switch, а также Nintendo Switch 2.

Геймплей строится вокруг свободного исследования Волшебного измерения, причем перемещаться по локациям разрешено как пешком, так и по воздуху. Главная героиня способна превращаться в фею в любой момент, расправлять крылья и парить над просторными картами без ограничений. Авторы обещают воссоздать ключевые места из классического анимационного сериала, включая школу волшебниц Алфею, мрачную Облачную Башню, академию Красный Фонтан и сам город Магикс, где игроков ждут секреты, пространственные головоломки и магические сражения.

Сюжетная кампания расскажет абсолютно новую историю, завязанную на грандиозном Фестивале 100 лун, празднование которого срывается из-за появления таинственной опасности. При этом в основном сюжете игрокам позволят управлять исключительно рыжеволосой Блум. Фанатам остальных феронь команды не дали возможности пройти кампанию за любимых персонажей, поэтому изучать сюжетные тайны придется строго от лица одной героини.

Доступ к остальным персонажам откроется только за пределами сюжетного прохождения. Разработчики приготовили отдельный режим, включающий 32 испытания в 4 форматах, рассчитанных на прохождение в кооперативе на одном экране через сплит-скрин или дистанционно через сервис Remote Play Together на PC. Именно в этих второстепенных активностях можно будет разблокировать до 24 игровых персонажей, знакомых по мультсериалу.

При демонстрации дебютных кадров игра показала нарочито стилизованную мультяшную картинку со скромной геометрией и простыми анимациями персонажей, однако заявленные системные требования на PC оказались неожиданно серьезными. Несмотря на скромный размер игрового клиента всего в 5 ГБ, в минимальных характеристиках числятся процессор Intel Core i5 5 поколения, 8 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель уровня Nvidia GeForce GTX 1060. В рекомендованных требованиях разработчики и вовсе просят процессор Intel Core i5 8 поколения, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060.

Страница приключения уже появилась в цифровом магазине Steam, где разработчики раскрыли информацию о локализации. Проект получит текстовый перевод на русский язык в виде субтитров и переведенного интерфейса, тогда как полноценную звуковую дорожку авторы записали только для английского, французского и итальянского языков.