Balio Studio объявила дату выхода приключенческой игры с открытым миром Winx Club Moonlight Quest. Ролик показывает Блум, превращения и полёты, восемь регионов Магического измерения и поиски страниц лунного гримуара.

Во время Фестиваля ста лун Трикс похищают древнюю книгу, а её страницы разлетаются по миру, который окутывает фиолетовый туман. Блум вместе со Стеллой, Флорой, Музой, Текной и Айшей должна вернуть страницы и восстановить гармонию.

Героиня сможет свободно исследовать локации, включая сады Алфеи, Облачную башню, Красный Фонтан и улицы Магикса.

Winx Club Moonlight Quest выйдет 30 ноября.