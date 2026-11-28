Balio Studio объявила дату выхода приключенческой игры с открытым миром Winx Club Moonlight Quest. Ролик показывает Блум, превращения и полёты, восемь регионов Магического измерения и поиски страниц лунного гримуара.
Во время Фестиваля ста лун Трикс похищают древнюю книгу, а её страницы разлетаются по миру, который окутывает фиолетовый туман. Блум вместе со Стеллой, Флорой, Музой, Текной и Айшей должна вернуть страницы и восстановить гармонию.
Героиня сможет свободно исследовать локации, включая сады Алфеи, Облачную башню, Красный Фонтан и улицы Магикса.
Winx Club Moonlight Quest выйдет 30 ноября.
Игра года
Эт мы ждём.
Надеюсь игра будет не только за Блум, иначе это то еще разочарование..