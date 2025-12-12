ЧАТ ИГРЫ
Winx Club: The Magic is Back апрель 2026 г.
Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
0 0 оценок

Анонсирован приключенческий экшен Winx Club: The Magic is Back с кооперативным режимом

Extor Menoger Extor Menoger

Издательство Maximum Entertainment совместно со студией-разработчиком Iron Frog официально представили новую игру во вселенной популярных волшебниц. Проект получил название Winx Club: The Magic is Back, а его релиз запланирован на апрель 2026 года. Сюжет и визуальный стиль приключения вдохновлены новым анимационным сериалом о феях.

Геймерам предстоит отправиться в путешествие по знаковым местам Магического измерения, включая коридоры колледжа Алфея, Зачарованный лес, Прибрежные утесы и руины Красного Фонтана. Игровой процесс позволяет взять под контроль всех шестерых участниц Клуба Винкс. Ключевой механикой станет возможность свободного переключения между героинями, каждая из которых обладает уникальным набором магических сил. Способности фей пригодятся как для динамичных сражений с фантастическими существами, так и для решения разнообразных головоломок.

Разработчики подтвердили наличие режима локального кооператива, благодаря которому проходить сюжетную кампанию можно будет вдвоем на одном экране.

21
10
Комментарии:  10
Raphtallia

Даже до игры 2006-го не дотягивает. Фигня какая-то для мобилок.

6
Мясо с майонезом

так это ремейк игры 2006 года)

Offn

Игра года
ГТА, подвинься

2
Truthful Zaman

Истинная причина переноса ГТА раскрыта! Разрабы побоялись с таким шедевром в одном квартале выходить.

firefox0047

Самая ожидаемая игра года

1
Egik81

приключенческий экшен ? Забыли добавить для женского пола и мобильной графикой.

1
Мясо с майонезом

сююююда её

Рио Фокс

Вроде бы и нормально. Однако всё же думаю, у меня претензия к визуалу тут, хотя не графоманка.

alex_furry

Без б, это я жду))))))

CounterShade

Феи-потаскухи выходят на тропу войны 😂