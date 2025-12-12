Анонсирован приключенческий экшен Winx Club: The Magic is Back с кооперативным режимом

Издательство Maximum Entertainment совместно со студией-разработчиком Iron Frog официально представили новую игру во вселенной популярных волшебниц. Проект получил название Winx Club: The Magic is Back, а его релиз запланирован на апрель 2026 года. Сюжет и визуальный стиль приключения вдохновлены новым анимационным сериалом о феях.

Геймерам предстоит отправиться в путешествие по знаковым местам Магического измерения, включая коридоры колледжа Алфея, Зачарованный лес, Прибрежные утесы и руины Красного Фонтана. Игровой процесс позволяет взять под контроль всех шестерых участниц Клуба Винкс. Ключевой механикой станет возможность свободного переключения между героинями, каждая из которых обладает уникальным набором магических сил. Способности фей пригодятся как для динамичных сражений с фантастическими существами, так и для решения разнообразных головоломок.

Разработчики подтвердили наличие режима локального кооператива, благодаря которому проходить сюжетную кампанию можно будет вдвоем на одном экране.