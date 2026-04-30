Состоялся релиз приключенческой игры Winx Club: The Magic is Back

На цифровой платформе Steam состоялся выход приключенческого экшена Winx Club: The Magic is Back от разработчиков из студии Iron Frog и издательства Maximum Entertainment. Новинка основана на популярной анимационной вселенной и предлагает игрокам отправиться в новое магическое путешествие.

В проекте геймерам предстоит взять под управление 6 фей из клуба Винкс. Во время прохождения можно свободно переключаться между героинями, используя уникальные магические способности каждой из них для сражений с фантастическими существами и решения головоломок. Создатели реализовали возможность исследования знаковых локаций вселенной, среди которых школа Алфея, Зачарованный лес и Пустынные руины Красного Фонтана. Проходить сюжетную кампанию можно самостоятельно или вместе с напарником в режиме локального кооператива для 2 игроков.

Для установки потребуется всего 2 ГБ свободного дискового пространства и 8 ГБ оперативной памяти. Важно учитывать, что для запуска обязательно нужен контроллер, поскольку управление с помощью клавиатуры и мыши совершенно не поддерживается. Официальный перевод на русский язык в проекте отсутствует. До 14 мая новинку можно приобрести за 880 рублей со скидкой 20 процентов, тогда как ее стандартная цена составляет 1100 рублей.