Winx Club: The Magic is Back апрель 2026 г.
Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
4.7 3 оценки

Стала известна дата выхода игры Winx Club: The Magic is Back

Simple Jack Simple Jack

Кооперативная игра по мотивам анимационного сериала «Клуб Винкс» выйдет 30 апреля 2026 года.

Игрокам будет доступна вся основная команда фей – Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна и Лейла. Каждая героиня получит собственные способности, которые предстоит использовать для решения головоломок и преодоления препятствий. Разработчики делают акцент на большом количестве логических задач и взаимодействии между персонажами.

Главными антагонистами выступят ведьмы Трикс. Локации будут вдохновлены ключевыми местами из вселенной «Клуба Винкс».

Проект поддерживает кооператив на двоих игроков. Релиз запланирован на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 5.

Комментарии:  3
алекс20301

мужики, для нас наконец-то начали делать ИГРЫ ))))))

1
нитгитлистер

ооо тепстостерроновый кооп наконец то подвезли))

D3moh

Пацаны, поддержим goty?