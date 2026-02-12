Стала известна дата выхода игры Winx Club: The Magic is Back

Кооперативная игра по мотивам анимационного сериала «Клуб Винкс» выйдет 30 апреля 2026 года.

Игрокам будет доступна вся основная команда фей – Блум, Стелла, Флора, Муза, Текна и Лейла. Каждая героиня получит собственные способности, которые предстоит использовать для решения головоломок и преодоления препятствий. Разработчики делают акцент на большом количестве логических задач и взаимодействии между персонажами.

Главными антагонистами выступят ведьмы Трикс. Локации будут вдохновлены ключевыми местами из вселенной «Клуба Винкс».

Проект поддерживает кооператив на двоих игроков. Релиз запланирован на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 5.