Режиссер "Района 9" и "Гран Туризмо" заинтересовался сюжетной историей гоночной аркады Wipeout ©

Одним из следующих крупных неигровых проектов PlayStation является фильм "Гран Туризмо", режиссером которого выступит Нил Бломкамп. Пока не известно, будет ли режиссер работать над другими фильмами для Sony в будущем, но его недавний твит заставил многих предположить, что в разработке может быть что-то для WipeOut или, по крайней мере, что Бломкамп заинтересован в предложении фильма по этой франшизе.

Нил Бломкамп опубликовал простой твит, в котором спросил: "Где я могу узнать лучшую историю о WipeOut?".

В ответ Дэймон Фэйрклаф - писатель, занимавший должность креативного сценариста в Psygnosis - сказал: "Я был креативным сценаристом в Psygnosis, который написал большую часть сюжета/истории до Wipeout Fusion включительно. Не стесняйтесь подписаться, чтобы я мог отправить вам личное сообщение. У меня есть тонны материалов!"

Очевидно, что это ничего не говорит нам о возможном кинопроекте по Wipeout, но любопытно, что режиссер изучает такую сагу. Мы все еще говорим про аркадную гонку, так что это было бы созвучно его нынешнему проекту.

Однако пока это лишь предположения, поэтому нам остается только ждать и смотреть, есть ли за этим вопросом более глубокая причина, или Бломкамп просто одержим Wipeout и хочет погрузиться в историю игры.