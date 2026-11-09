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Wish Upon A Llama 09.12.2026
Стратегия, Симулятор, Инди, Менеджер, Вид сверху
5.5 2 оценки

В Wish Upon a Llama раскрыли жизнь ранчера и заботу о животных

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Millionhare Studios представила уютную RPG-симулятор жизни Wish Upon a Llama. Ролик демонстрирует красочный мир, жителей Лама-Тауна, разведение животных и приключения ранчера.

Игроку предстоит выращивать пушистых питомцев и восстанавливать забытые связи между городским сообществом и животными. Герой сможет знакомиться с горожанами, строить крепкую дружбу и, возможно, завести романтические отношения.

Wish Upon a Llama выйдет на PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

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