Представлена Wishseeker - тактическая RPG-рогалайт, где четыре героя сражаются одновременно

Soft Source Publishing и индонезийская студия MelonCat анонсировали Wishseeker — пошаговую стратегическую RPG в формате roguelite для ПК. Игра выйдет в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена.

В Wishseeker игрокам предстоит возглавить отряд из четырёх персонажей и исследовать подземелья, которые меняются при каждом новом прохождении. Сражения проходят на клетчатых аренах и делают ставку на быструю пошаговую тактику без длительного ожидания между ходами.

Особенно необычно разработчики подошли к кооперативу. Проходить игру можно в одиночку, самостоятельно управляя всей четвёркой, либо отправиться в подземелья вместе с тремя друзьями. При этом участники выполняют ходы одновременно, поэтому кооператив не должен превращаться в постоянное ожидание действий других игроков.

Каждое прохождение будет предлагать новый набор персонажей, навыков и артефактов, на основе которых игроку придётся заново выстраивать стратегию. Всего в Wishseeker заявлены восемь героев, причём каждый обладает более чем 20 уникальными навыками. Дополнят систему различные артефакты и улучшения характеристик, позволяющие создавать разные варианты развития отряда.

Путешествие проведёт игроков через более пяти уникальных биомов, в каждом из которых предусмотрено несколько боссов. Таким образом, Wishseeker сочетает привычную для рогалайт-игр структуру повторных прохождений с тактическими сражениями, где результат зависит не только от состава команды, но и от того, как игрок использует доступные способности и найденные артефакты.

Wishseeker выйдет на ПК в Steam. Дата релиза пока не объявлена.