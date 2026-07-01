Разработчики симулятора пряток Witch It выпустили крупное обновление 1.8.0 с переработанными картами

Студия Barrel Roll Games официально представила масштабный патч 1.8.0 для своего многопользовательского симулятора пряток Witch It. Главным нововведением этого апдейта стало появление 6 полностью переработанных карт, объединенных в тематический набор Reforged Realms. Разработчики проделали огромную работу над улучшением визуального стиля локаций, оптимизацией окружения и изменением баланса, чтобы сделать матчи между охотниками и ведьмами еще более динамичными.

В список обновленных арен вошли популярные среди сообщества локации, включая Twin Lotus, Shiverli Peak и Кumpel Canyon. Каждая из этих территорий получила не только подтянутые текстуры и улучшенное освещение, но и совершенно новые декорации, которые игроки могут использовать в качестве маскировки. Авторы тщательно переосмыслили структуру уровней, закрыв старые проблемные зоны и добавив свежие потайные места для эффективных пряток.

Помимо визуальных изменений, команда уделила большое внимание техническому состоянию проекта и исправлению давних игровых ошибок. Разработчики скорректировали физику поведения некоторых интерактивных предметов, а также исправили баги с некорректным застреванием персонажей в элементах окружения. Важной частью патча стала модернизация сетевого кода, которая должна минимизировать задержки во время массовых онлайн-сессий.

В честь запуска крупного обновления команда устроила временную праздничную активность, предлагающую игрокам эксклюзивные косметические награды. Пользователи могут разблокировать уникальные элементы кастомизации для своих ведьм и охотников, выполняя специальные внутриигровые задания на новых аренах. Все собранные во время ивента предметы останутся в гардеробе игроков навсегда и после завершения этого события.

Свежий патч 1.8.0 уже доступен для автоматической загрузки всем владельцам проекта. Сама игра сейчас представлена на персональных компьютерах через магазины Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch.