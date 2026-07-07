Определена дата японской премьеры аниме-фильма по мотивам Witch on the Holy Night

Компания Aniplex совместно со студией ufotable представили рекламный ролик полнометражного аниме-фильма по мотивам визуальной новеллы Witch on the Holy Night, известной в Японии под названием Mahoutsukai no Yoru. Согласно опубликованному видео, японская премьера картины запланирована на 20 ноября 2026 года.

Визуальная новелла Witch on the Holy Night от японской компании Type-Moon изначально вышла на персональных компьютерах 12 апреля 2012 года. Сюжет игры, написанный Киноко Насу, разворачивается в конце 1980-х годов и рассказывает историю молодой ученицы чародея Аоко Аодзаки и ее сожительницы Алисы Куондзи. Проект считается важной частью общей вселенной автора, в которую также входят франшизы Fate и Tsukihime. Позже оригинальная игра получила обновленные версии, выпущенные в декабре 2022 года на консолях PlayStation 4 и Nintendo Switch, а в декабре 2023 года проект стал доступен на персональных компьютерах через сервис Steam.

Производством анимационной ленты занимается студия ufotable, которая ранее работала над другими экранизациями проектов Type-Moon, включая серии Fate/stay night и The Garden of Sinners. Дистрибуцией фильма на территории Японии займутся компании Toho и Aniplex. Аниме-адаптация была анонсирована еще в 2021 году, однако точные сроки выхода оставались неизвестными до раскрытия текущей даты релиза.

Голоса 3 главным персонажам подарят известные японские актеры озвучивания. Роль Аоко Аодзаки исполнит Харука Томацу, Алису Куондзи озвучит Кана Ханадзава, а Содзиро Сидзуки заговорит голосом Юсукэ Кобаяси.

Оригинальное произведение заслужило признание благодаря качеству графического оформления за авторством Хирокадзу Коямы, а также детально проработанной режиссуре и музыкальному сопровождению. Сюжет игры основан на неопубликованном романе Киноко Насу, который был написан еще до создания его дебютной коммерческой работы Tsukihime.