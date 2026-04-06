"Клон Stardew Valley про Гарри Поттера": разработчики симулятора Witchbrook рассказали, почему игра создается уже 10 лет

Разработка пиксельного симулятора жизни в магической школе Witchbrook тянется уже 10 лет, что по меркам современной индустрии чрезвычайно долго. Первые концепты проекта под рабочим названием Spellbound были показаны еще в 2016 году. В недавнем интервью для издания Knowledge, главный операционный директор студии Chucklefish Донна Орловски наконец пролила свет на истинные причины столь долгого производственного цикла и постоянных переносов.

По словам руководства, когда в 2019 году началась полномасштабная разработка, реакция публики на ранние материалы оказалась совсем не такой, как ожидала студия. Большинство игроков заочно повесили на проект ярлык «просто смесь Гарри Поттера и Stardew Valley». Такое восприятие вынудило команду радикально сменить курс. Разработчики категорически не хотели выпускать вторичную игру, которая воспринималась бы просто как клон известного фермерского хита в магических декорациях. Последние пять лет авторы потратили на то, чтобы переработать механики и вывести игровой опыт на принципиально новый, гораздо более глубокий и уникальный уровень.

От сравнений со Stardew Valley студии Chucklefish уйти было крайне сложно, ведь именно она изначально выступала издателем этого культового инди-хита. Хотя создатель Stardew Valley Эрик Барон неоднократно подчеркивал, что Chucklefish не принимала никакого участия в творческом процессе игры и в итоге он вернул себе права на самостоятельное издание. Кроме того, разработчикам пришлось считаться с изменением рынка: после огромного успеха Hogwarts Legacy в 2023 году конкуренция в сегменте игр про магические школы, ровно как и в жанре симуляторов жизни, многократно возросла.

Сейчас игра предложит не просто фермерство, а детально проработанную студенческую жизнь с изучением магии, построением «волшебного бизнеса», детальной кастомизацией, романтическими отношениями с жителями города и полноценным кооперативом до четырех человек.

Официальный релиз Witchbrook ожидается в 2026 году. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, а также заявлена для новой консоли Nintendo Switch 2.