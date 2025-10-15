Студия Chucklefish объявила о переносе выхода волшебного симулятора жизни Witchbrook на 2026 год

Студия Chucklefish объявила о переносе выхода волшебного симулятора жизни Witchbrook — теперь игра выйдет не зимой 2025 года, как планировалось, а в 2026 году. Проект будет доступен на PC, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 и войдёт в каталог Game Pass.

Разработчики объяснили перенос желанием сделать игру «по-настоящему живой и чарующей». По их словам, Witchbrook «нужно ещё немного времени в котле», чтобы каждая деталь Мосспорта — волшебного города, где разворачивается действие, — ощущалась естественной и наполненной историей.

Chucklefish впервые показала карту Мосспорта, продемонстрировав масштаб игрового мира. Игроков ждут уютные деревушки, густые леса, солнечные пляжи, рынки и фестивали. Каждая зона будет связана с другими, создавая ощущение цельного, дышащего мира.

По сюжету, игрок берёт на себя роль ученика Колледжа Ведьм, совмещая занятия магией, общение с жителями, кулинарию, исследования и, конечно, колдовство. Разработчики обещают множество квестов, систему кастомизации персонажа и богатую эмоциональную атмосферу.

Отложенный релиз, по словам студии, позволит добавить новые языки и платформы, а также глубже проработать контент. Chucklefish поблагодарила фанатов за терпение и пообещала делиться новыми подробностями разработки до конца года.