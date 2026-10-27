CD Projekt Red отметила день рождения "Ведьмака" и вспомнила тех, кто помог ей в начале пути

CD Projekt Red отметила 19-летие оригинального «Ведьмака» и напомнила о роли BioWare в создании дебютной игры о Геральте. Польская студия поблагодарила коллег за техническую помощь, обмен опытом и поддержку на раннем этапе разработки.

«Ведьмак» вышел в 2007 году и стал первой игровой адаптацией книжной саги Анджея Сапковского. Как рассказали разработчики, воплотить замысел в жизнь помогла BioWare: она предоставила CD Projekt Red движок Aurora, поделилась знаниями и выделила место на своём стенде во время выставки E3. Студия сопроводила поздравление архивными фотографиями, включая снимок коробки оригинальной игры и кадр с E3 2004 года, на котором виден небольшой уголок CD Projekt Red на стенде канадской компании.

В своём обращении польская команда назвала сотрудничество важной частью истории серии и поблагодарила всех, кто поддерживал её с самого начала. Для CD Projekt Red это также возможность напомнить, что путь Геральта в видеоиграх начинался при содействии коллег, которые уже успели зарекомендовать себя в жанре RPG.

Это не первый случай за последнее время, когда CD Projekt Red публично говорит о вкладе BioWare в развитие студии. После новостей о закрытии канадской команды польские разработчики также вспомнили об истории сотрудничества, начавшегося ещё во времена локализации и распространения игр серии Baldur’s Gate.

Поздравление прозвучало на фоне непростого периода для BioWare, однако CD Projekt Red решила сосредоточиться на благодарности за помощь, которая почти два десятилетия назад помогла сделать первую игру о Белом Волке реальностью.