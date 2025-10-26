CD Projekt RED поздравила фанатов с 18-летием "Ведьмака", но новости о ремейке по-прежнему остаются тайной

26 октября оригинальной The Witcher исполнилось 18 лет. В честь этого события студия CD Projekt RED опубликовала поздравление с ироничной подписью:
The Witcher теперь официально 18+, и это не про возрастное ограничение».
Первая игра о ведьмаке Геральте вышла в 2007 году и стала основой для целой серии, которая принесла польской студии мировую известность.
Фанаты, вспоминая свои первые приключения в Темерии, в комментариях отмечают, что именно дебютная часть отличалась «детективным стилем» и атмосферой мрачного реализма. Многие также вспомнили о грядущем ремейке The Witcher на Unreal Engine 5, анонсированном ещё в октябре 2022 года.
С тех пор CD Projekt RED лишь изредка упоминает проект в финансовых отчётах и редких интервью разработчиков. Полноценной демонстрации игры до сих пор не было, хотя недавно студия представила трейлер и фрагменты четвёртой части серии. По слухам, создатели намерены показать ремейк почти перед самым релизом, чтобы сохранить эффект неожиданности.
Точные сроки выхода проекта неизвестны. По оценкам аналитиков, обновлённая версия первой «Ведьмака» может появиться в районе 2026–2027 годов, примерно одновременно с выходом The Witcher 4. Пока же поклонникам остаётся только вспоминать, с чего началась история Белого Волка — с игры, которая теперь официально достигла совершеннолетия.
Не забудьте поделиться в комментариях своей историей, открывшей вам мир игровой серии "Ведьмак".
да уж спасибо, так поздравили что бабой играть собираются заставить
Хотелось бы, чтобы как в 3ей части, где давали играть за Цири, но чтобы теперь можно было бы за Геральта, хотя бы так, тогда и можно будет пройти
Никто тебя насильно, с крутом, заставлять не будет. Хочешь - играй, не хочешь - не играй.
о гей пропаганде слышал ? знаешь почему ее запрещают в нормальных странах ? а так то тоже не хочешь не будь воощемта или ты уже на другой стороне ? вынуждать мужиков играть за бабу понимая что только процента джва всех игроков это как раз бабы …
Дааа, на нем родимом, куда же без него. Шо они так помешались на этом движке
Он позволяет относительно за дешево сделать картинку высочайшего уровня. К тому же специалистов для найма хоть отбавляй.
Мне первая больше всего понравилась в плане сюжета и атмосферы и вообще можно считать она была моим первым опытом рпг-игры в юности, до того я в основном шутаны играл
Потому что ничего там нет.
Люблю эту серию целиком - все 3 части + книги.И воспринимаю эту серию только целиком.Нет чуть лучше или чуть хуже.Вся история Геральта и его друзей и не_Друзь_ей в одном флаконе.;)
Прости, мастер Гервант..
Несмотря на огрехи, которая игра имеет, 1 часть до сих пор с теплотой вспоминаю. У игры крутой дизайн от меню до интерфейса, необычная по с равнению с другими играми боёвка, интересная алхимия, колоритные и довольно забавные персонажи, чарующая, уникальная атмосфера, мелодичный, и в то же время напряжённый саундтрек, и ,конечно, же покер.
а когда же ремейк примерно 2027 или 2028 год ?