The Witcher 24.10.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 7 801 оценка

CD Projekt RED поздравила фанатов с 18-летием "Ведьмака", но новости о ремейке по-прежнему остаются тайной

Gutsz Gutsz

26 октября оригинальной The Witcher исполнилось 18 лет. В честь этого события студия CD Projekt RED опубликовала поздравление с ироничной подписью:

The Witcher теперь официально 18+, и это не про возрастное ограничение».

Первая игра о ведьмаке Геральте вышла в 2007 году и стала основой для целой серии, которая принесла польской студии мировую известность.

Фанаты, вспоминая свои первые приключения в Темерии, в комментариях отмечают, что именно дебютная часть отличалась «детективным стилем» и атмосферой мрачного реализма. Многие также вспомнили о грядущем ремейке The Witcher на Unreal Engine 5, анонсированном ещё в октябре 2022 года.

Официально анонсирован ремейк The Witcher на Unreal Engine 5

С тех пор CD Projekt RED лишь изредка упоминает проект в финансовых отчётах и редких интервью разработчиков. Полноценной демонстрации игры до сих пор не было, хотя недавно студия представила трейлер и фрагменты четвёртой части серии. По слухам, создатели намерены показать ремейк почти перед самым релизом, чтобы сохранить эффект неожиданности.

Край стекла и соли: что может ждать игроков "Ведьмак 4" в Ковире

Точные сроки выхода проекта неизвестны. По оценкам аналитиков, обновлённая версия первой «Ведьмака» может появиться в районе 2026–2027 годов, примерно одновременно с выходом The Witcher 4. Пока же поклонникам остаётся только вспоминать, с чего началась история Белого Волка — с игры, которая теперь официально достигла совершеннолетия.

Не забудьте поделиться в комментариях своей историей, открывшей вам мир игровой серии "Ведьмак".

Комментарии:  15
Wolfenstein

да уж спасибо, так поздравили что бабой играть собираются заставить

17
Carissa7517

Хотелось бы, чтобы как в 3ей части, где давали играть за Цири, но чтобы теперь можно было бы за Геральта, хотя бы так, тогда и можно будет пройти

1
AndralStormborn

Никто тебя насильно, с крутом, заставлять не будет. Хочешь - играй, не хочешь - не играй.

7
Wolfenstein AndralStormborn

о гей пропаганде слышал ? знаешь почему ее запрещают в нормальных странах ? а так то тоже не хочешь не будь воощемта или ты уже на другой стороне ? вынуждать мужиков играть за бабу понимая что только процента джва всех игроков это как раз бабы …

4
K0t Felix
6
Carissa7517
The Witcher на Unreal Engine 5

Дааа, на нем родимом, куда же без него. Шо они так помешались на этом движке

3
Balerun

Он позволяет относительно за дешево сделать картинку высочайшего уровня. К тому же специалистов для найма хоть отбавляй.

2
AndralStormborn

Мне первая больше всего понравилась в плане сюжета и атмосферы и вообще можно считать она была моим первым опытом рпг-игры в юности, до того я в основном шутаны играл

2
Scorpion_GamePlay

Потому что ничего там нет.

1
Lvinomord

Люблю эту серию целиком - все 3 части + книги.И воспринимаю эту серию только целиком.Нет чуть лучше или чуть хуже.Вся история Геральта и его друзей и не_Друзь_ей в одном флаконе.;)

1
HellowRainbow

Прости, мастер Гервант..

1
Otavek

Несмотря на огрехи, которая игра имеет, 1 часть до сих пор с теплотой вспоминаю. У игры крутой дизайн от меню до интерфейса, необычная по с равнению с другими играми боёвка, интересная алхимия, колоритные и довольно забавные персонажи, чарующая, уникальная атмосфера, мелодичный, и в то же время напряжённый саундтрек, и ,конечно, же покер.

1
Igor Konuh

а когда же ремейк примерно 2027 или 2028 год ?