CD Projekt RED поздравила фанатов с 18-летием "Ведьмака", но новости о ремейке по-прежнему остаются тайной

26 октября оригинальной The Witcher исполнилось 18 лет. В честь этого события студия CD Projekt RED опубликовала поздравление с ироничной подписью:

The Witcher теперь официально 18+, и это не про возрастное ограничение».

Первая игра о ведьмаке Геральте вышла в 2007 году и стала основой для целой серии, которая принесла польской студии мировую известность.

Фанаты, вспоминая свои первые приключения в Темерии, в комментариях отмечают, что именно дебютная часть отличалась «детективным стилем» и атмосферой мрачного реализма. Многие также вспомнили о грядущем ремейке The Witcher на Unreal Engine 5, анонсированном ещё в октябре 2022 года.

С тех пор CD Projekt RED лишь изредка упоминает проект в финансовых отчётах и редких интервью разработчиков. Полноценной демонстрации игры до сих пор не было, хотя недавно студия представила трейлер и фрагменты четвёртой части серии. По слухам, создатели намерены показать ремейк почти перед самым релизом, чтобы сохранить эффект неожиданности.

Точные сроки выхода проекта неизвестны. По оценкам аналитиков, обновлённая версия первой «Ведьмака» может появиться в районе 2026–2027 годов, примерно одновременно с выходом The Witcher 4. Пока же поклонникам остаётся только вспоминать, с чего началась история Белого Волка — с игры, которая теперь официально достигла совершеннолетия.

Не забудьте поделиться в комментариях своей историей, открывшей вам мир игровой серии "Ведьмак".