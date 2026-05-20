The Witcher 24.10.2007
CD Projekt Red рассказала, что оригинальная The Witcher могла иметь мультиплеер

IKarasik IKarasik

Ещё до того, как Cyberpunk 2077 отказалась от идеи мультиплеера, CD Projekt Red задумывала первый RPG в серии The Witcher с онлайн-режимом — но реализовать его не получилось.

На панели Digital Dragons старший технический писатель Адриан Фульнечек показал заметки из блокнота, созданного ещё до выхода The Witcher. В них перечислялись функции, которые команда хотела добавить. «Там был мультиплеер, которого в итоге не стало, но это показывает амбиции», — рассказал Фульнечек.

На тот момент команда CDPR была небольшой и сосредоточена на оттачивании навыков и создании процессов разработки, поэтому добавление мультиплеера к уже масштабной игре было слишком сложной задачей. Исторически мультиплеер у студии реализовывался лишь в спин-оффах вроде Gwent, Witcher: Monster Slayer и Witcher Battle Arena, а также в фанатских проектах, таких как Witcher Online и CyberMP.

Сейчас CD Projekt Red возвращается к идее онлайн-режима с новой игрой по вселенной Witcher, известной под кодовым названием Project Sirius. Недавно в команду присоединился ведущий сценарист Destiny 2: The Final Shape, что может означать, что в этом проекте мультиплеер будет наконец интегрирован в основную RPG.

Odesseet

Посмотрим что у них получится с новым ведьмаком и киберпанком. А то вторая часть и киберпанк были так себе в плане оптимизации

wianewa

Кул стори задвигают, чтобы попытаться оправдать нелепую, очередную попытку залезть в онлайн.

Lvinomord

Киберпанк несмотря на некоторые проблемы ( до сих пор;) отлично себя показал. В Стиме собирается примерно от 28000 до практически 50000 человек,что для синглового проекта просто отличные показатели.И это уже 6 год пошёл без всякого онлайна.

WarCraf4er

Очередная новость об откровении что в сингл плеерная игра из прошлого могла якобы стать онлайн дрочильней того времени.