CD Projekt Red рассказала, что оригинальная The Witcher могла иметь мультиплеер

Ещё до того, как Cyberpunk 2077 отказалась от идеи мультиплеера, CD Projekt Red задумывала первый RPG в серии The Witcher с онлайн-режимом — но реализовать его не получилось.
На панели Digital Dragons старший технический писатель Адриан Фульнечек показал заметки из блокнота, созданного ещё до выхода The Witcher. В них перечислялись функции, которые команда хотела добавить. «Там был мультиплеер, которого в итоге не стало, но это показывает амбиции», — рассказал Фульнечек.
На тот момент команда CDPR была небольшой и сосредоточена на оттачивании навыков и создании процессов разработки, поэтому добавление мультиплеера к уже масштабной игре было слишком сложной задачей. Исторически мультиплеер у студии реализовывался лишь в спин-оффах вроде Gwent, Witcher: Monster Slayer и Witcher Battle Arena, а также в фанатских проектах, таких как Witcher Online и CyberMP.
Сейчас CD Projekt Red возвращается к идее онлайн-режима с новой игрой по вселенной Witcher, известной под кодовым названием Project Sirius. Недавно в команду присоединился ведущий сценарист Destiny 2: The Final Shape, что может означать, что в этом проекте мультиплеер будет наконец интегрирован в основную RPG.
Посмотрим что у них получится с новым ведьмаком и киберпанком. А то вторая часть и киберпанк были так себе в плане оптимизации
Кул стори задвигают, чтобы попытаться оправдать нелепую, очередную попытку залезть в онлайн.
Киберпанк несмотря на некоторые проблемы ( до сих пор;) отлично себя показал. В Стиме собирается примерно от 28000 до практически 50000 человек,что для синглового проекта просто отличные показатели.И это уже 6 год пошёл без всякого онлайна.
Очередная новость об откровении что в сингл плеерная игра из прошлого могла якобы стать онлайн дрочильней того времени.