CD Projekt Red рассказала, что оригинальная The Witcher могла иметь мультиплеер

Ещё до того, как Cyberpunk 2077 отказалась от идеи мультиплеера, CD Projekt Red задумывала первый RPG в серии The Witcher с онлайн-режимом — но реализовать его не получилось.

На панели Digital Dragons старший технический писатель Адриан Фульнечек показал заметки из блокнота, созданного ещё до выхода The Witcher. В них перечислялись функции, которые команда хотела добавить. «Там был мультиплеер, которого в итоге не стало, но это показывает амбиции», — рассказал Фульнечек.

На тот момент команда CDPR была небольшой и сосредоточена на оттачивании навыков и создании процессов разработки, поэтому добавление мультиплеера к уже масштабной игре было слишком сложной задачей. Исторически мультиплеер у студии реализовывался лишь в спин-оффах вроде Gwent, Witcher: Monster Slayer и Witcher Battle Arena, а также в фанатских проектах, таких как Witcher Online и CyberMP.

Сейчас CD Projekt Red возвращается к идее онлайн-режима с новой игрой по вселенной Witcher, известной под кодовым названием Project Sirius. Недавно в команду присоединился ведущий сценарист Destiny 2: The Final Shape, что может означать, что в этом проекте мультиплеер будет наконец интегрирован в основную RPG.