Даг Кокл рассказал немного о процессе подготовки к роли Геральта и своем вдохновении от Клинта Иствуда ©

Часто в обществе мы сталкиваемся с мнением, что у актеров дубляжа работа намного легче, чем у артистов сцены. Однако оказывается, что правда может быть совсем иной, ведь в распоряжении первых есть только их голос, которым они должны завораживать зрителей не хуже, чем звезды перед камерами. Даг Кокл, исполнитель роли Геральта в англоязычной версии трилогии игр The Witcher, рассказал немного о процессе подготовки к своей роли.

Оказалось, что хотя роль истребителя чудовищ не слишком отличается от его предыдущих выступлений в плане дубляжа, весь процесс (особенно для первой части "Ведьмака") был чрезвычайно трудоемким для американца. Кокл рассказал, что ему пришлось понизить тон своего голоса еще больше, чем раньше, и он постоянно тренировался.

Актер также добавил, что роль холодного и сурового Геральта потребовала от него выплеснуть все эмоции из своих реплик. Интересно, что Коклу тогда помог... Клинт Иствуд и его главная роль Грязного Гарри.

На вопрос, как он готовился к такому персонажу, как Геральт, и как он пришел к такому голосу, Даг Кокл ответил:

Хм, голос... В играх я часто играю роли замкнутых антигероев. В итоге мы остановились на голосе, который не особенно отличался от моих предыдущих ролей. Тем не менее, он был другим. Гораздо ниже по тембру, чем тот, к которому я привык, и мне было трудно добиться нужного тембра в первом "Ведьмаке". Мне пришлось приложить немало усилий. Со временем, однако, это стало естественной частью моего голоса. Я ходил по дому и разговаривал сам с собой, говоря, например: "Черт, опять надо мыть посуду", даже выражение лица Геральта в такой момент. Однако в первый раз мне было очень трудно. Меня мотивировали создатели, сказав во время прослушивания: "ниже, никаких эмоций". Они абсолютно не хотели никаких эмоций. У Геральта не было эмоций по поводу того, что он говорил, он просто заботился о том, чтобы выполнить работу. Кто-то, однако, предложил мне подумать о роли, как Клинт Иствуд в "Грязном Гарри". Слышали, да? Я наклоняюсь к микрофону и говорю следующее: "Валяй, порадуй меня!".

Фрагмент с культовой фразой из "Внезапного удара" 1983 года: