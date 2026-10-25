Даг Кокл записал все реплики Геральта для первого "Ведьмака" всего за 8 дней: "У меня пропадал голос"

Даг Кокл, подаривший голос знаменитому Ведьмаку, записал все реплики Геральта для самой первой части франшизы всего за восемь дней. Актер проделал отличную работу, несмотря на то что даже не имел возможности ознакомиться с первоисточником.

Когда меня только познакомили с вселенной "Ведьмака", мне безумно понравилась сама идея этого абсолютно нового фэнтезийного мира. Я с детства фанател от "Властелина колец", "Хоббита", "Всадников Перна" и "Конана-варвара". В общем, всегда обожал фэнтези, а тут передо мной открылась совершенно новая вселенная, — объясняет Кокл.

Хриплый, прокуренный голос Геральта навсегда останется визитной карточкой Дага Кокла, однако эта культовая роль далась ему нелегко. Во время интервью порталу Gameology актер вспомнил, что однажды пришел на обычный кастинг, где встретил разработчика из CD Projekt Red, который описал ему персонажа.

На тот момент романы Анджея Сапковского еще не были переведены на английский язык, поэтому Кокл физически не мог ознакомиться с персонажем из первоисточника перед тем, как зайти в студию звукозаписи. Тем не менее концепт его сразу зацепил.

По-моему, мы писали пять дней подряд. Приходилось говорить в предельно низком для меня регистре. Через шесть-семь часов работы — у меня пропадал голос. Я возвращался в гостиничный номер и весь вечер пил мятный чай или чай с лимоном и имбирем. Это два моих спасителя. На следующий день вставал и шел делать все то же самое. А потом игра вышла, и люди были в восторге.

Даг Кокл официально вернется к своей роли в четвертой части «Ведьмака», релиз которой ориентировочно намечен на 2028 год. Студия CD Projekt Red недавно подчеркнула, что Геральт «всегда будет играть важную роль» в серии, даже если фокус внимания сместится на других персонажей.