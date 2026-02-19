Дикая Охота в ремейке первого "Ведьмака" будет изменена в соответствии с каноном третьей части

Пока все внимание приковано к грядущей четвертой части "Ведьмака", студия CD Projekt Red работает еще над одним важным проектом - ремейком первой части. Подробностей о нем пока немного, однако один из создателей оригинала считает, что команде разработчиков придется внести ряд существенных изменений, особенно в том, что касается Дикой Охоты.
Артур Ганшинец, ведущий сценарист оригинальной игры, в недавнем видео с комментариями по ходу прохождения "Ведьмака" высказался о том, как современная команда разработчиков, вероятно, переосмыслит облик мифических всадников.
В первом "Ведьмаке" Дикая Охота больше похожа на Дикую Охоту из легенд. Мы еще не знали, что это эльфы в доспехах. Мы действительно считали их призраками, предвестниками смерти и орудием судьбы. Эту часть, вероятно, придется немного изменить в ремейке.
В третьей части мы узнаем, что Дикая Охота - на самом деле могущественные эльфы, пытающиеся остановить Белый Хлад. В 2007 году, во время создания первой игры, эти сюжетные решения еще не были приняты.
Это заявление означает, что в обновленной версии образ Короля Дикой Охоты будет переосмыслен. В оригинале он выглядел как бесплотная персонификация смерти, и лишь позднее, в третьей части, выяснилось, что его культовый облик - это во многом заслуга массивных эльфийских доспехов.
В 1й части дикая охота пугала. В 3й это клоуны в доспехах)
3 раза проходил первую часть. 2 раза перепрошел вторую часть. И всего 1 раз третью часть. Вроде все логично)))
«Дикая Охота - на самом деле могущественные эльфы, пытающиеся остановить Белый Хлад»-чего??? Эльфы-пацифисты, ага.
Чет в игре, да и в книгах, про них и их цели/мотивы другое сообщается.