Геральт мог стать второстепенным NPC в The Witcher, а игроки могли создать собственного ведьмака по имени Беренгар

Сценарист оригинальной The Witcher Артур Ганшинец в интервью польскому изданию CHIP рассказал о творческих решениях, которые повлияли на сюжет оригинальной игры, и объяснил, почему команда CD Projekt RED выбрала амнезию в качестве ключевого сюжетного приёма.

По словам Ганшинца, в те годы бренд Ведьмак был практически неизвестен широкой аудитории, и разработчикам требовалась удобная точка входа для знакомства игроков с миром и персонажем, поэтому амнезия стала идеальным инструментом для постепенного раскрытия предыстории Геральта из Ривии без необходимости перегружать игрока избыточной информацией с самого начала.

Сценарист также отметил, что если бы Геральт помнил о Цири и Йеннифер, это сразу бы направило сюжет в русло событий, которые в итоге стали основой для The Witcher 3: Wild Hunt, а у команды не было ни ресурсов, ни пространства для включения такого количества персонажей и сложных сюжетных линий.

Ганшинец подчеркнул, что разработка первой игры велась не с нуля - существовали более ранние драфты сценария, в которых Геральт вообще не являлся главным героем, а выступал как неигровой персонаж, а игрокам предлагалось создать собственного ведьмака по имени Беренгар.

Когда сценарист присоединился к проекту, локации, ситуации и персонажи уже были определены, что сильно ограничивало творческую свободу и не оставляло места для Цири и Йеннифер, поэтому команде пришлось искать компромиссные решения, которые в итоге определили облик первой части знаменитой серии.