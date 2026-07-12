Геральт мог стать второстепенным NPC в The Witcher, а игроки могли создать собственного ведьмака по имени Беренгар

Сценарист оригинальной The Witcher Артур Ганшинец в интервью польскому изданию CHIP рассказал о творческих решениях, которые повлияли на сюжет оригинальной игры, и объяснил, почему команда CD Projekt RED выбрала амнезию в качестве ключевого сюжетного приёма.
По словам Ганшинца, в те годы бренд Ведьмак был практически неизвестен широкой аудитории, и разработчикам требовалась удобная точка входа для знакомства игроков с миром и персонажем, поэтому амнезия стала идеальным инструментом для постепенного раскрытия предыстории Геральта из Ривии без необходимости перегружать игрока избыточной информацией с самого начала.
Сценарист также отметил, что если бы Геральт помнил о Цири и Йеннифер, это сразу бы направило сюжет в русло событий, которые в итоге стали основой для The Witcher 3: Wild Hunt, а у команды не было ни ресурсов, ни пространства для включения такого количества персонажей и сложных сюжетных линий.
Ганшинец подчеркнул, что разработка первой игры велась не с нуля - существовали более ранние драфты сценария, в которых Геральт вообще не являлся главным героем, а выступал как неигровой персонаж, а игрокам предлагалось создать собственного ведьмака по имени Беренгар.
Когда сценарист присоединился к проекту, локации, ситуации и персонажи уже были определены, что сильно ограничивало творческую свободу и не оставляло места для Цири и Йеннифер, поэтому команде пришлось искать компромиссные решения, которые в итоге определили облик первой части знаменитой серии.
Сделать игру по Ведьмаку с создаваемым игроком персонажем в качестве 4 части серии? Нет
Сделать в 4 части ГГ - Цири и сделать игру в основном полностью направленной историей о очередной "сильной и независимой"? Дааа.
Вот честное слово, показывали же, что даже в КП 2077 ещё при самой ранней разработке, был вид от 3-го лица, но нет, гнут свою линию. И эта линия, не самая лучшая. Испанский стыд одним словом, и в принципе - ничего нового.
Пережёванную многократно информацию спустя годы снова подают на стол.
у когонибудь у кого ведьмак 3 любимая игра детсва от этой новести вероятно снесет башню. ведьмак без без ведьмака из ривии! ведмак 3 мог быть без геральта! если первый ведьмак был успешен с рандомным пацаном с выбором типов волос.... а вдруг сд прожет ред бы не справились с глвным персонажем и его моралью... а вдруг выйдет жидкий стул... поэтом он потерял память и стал чистым листом почти. это было очень рисковано.
зато в ведьмаке 4 мы будем перектыватся за сисястую портальную магичку. это тоже очень дерзкий и рисковый шаг от культовой студии.
Этой инфе сто лет в обед.
И вот этого милфхантера второстепенным делать ?