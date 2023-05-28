"Коллега уезжал домой на выходные, только чтобы постирать вещи" - Создатель The Witcher вспоминает об условиях работы ©

Как мы знаем, Cyberpunk 2077 создавалась - и, конечно, "допиливалась" - в атмосфере кранча (сверхурочной работы). То же самое можно сказать и о предыдущих работах студии CD Projekt Red. Однако доработка игры в мегакорпорации, в которую превратились красные, несколько отличается от относительно небольшой студии, с которой они начинали.

При создании первого "Ведьмака" разработчики также оставались в офисе после рабочего дня. Артур Ганшинец, который являлся ведущим нарративным дизайнером, рассказал немного о тех временах. Он начал свой рассказ с того, как некоторые его коллеги по компании справлялись с рабочей нагрузкой. Некоторые решались на поистине радикальные меры только для того, чтобы сэкономить несколько часов в неделю - и затем иметь возможность посвятить их работе.

На вопрос о том, насколько правдивы истории, что к концу работы над The Witcher они почти не выходили из офиса, что они спали под столами, что кто-то покупал одежду в Arkadia [торговый центр в Варшаве], чтобы переодеться, он сказал следующее:

Я думаю, в этом есть большая доля правды. Один мой коллега ходил домой на выходные, только чтобы постирать вещи. У нас был душ в компании; у него был спальный мешок и матрас, потому что он жил недалеко от Варшавы, и ему было невыгодно возвращаться, потому что ехать было довольно долго, и он заканчивал поздно и начинал рано. Это продолжалось около трех месяцев. У меня было, кажется, две недели, в течение которых я возвращался домой около 1-2 часов ночи и возвращался на работу к 8-9 часам.

На утверждение о том, что "две недели" звучат не так драматично, и что в индустрии часто говорят о многомесячном, изнурительном кранче, Ганшинец добавил:

Я думаю, если бы я три месяца функционировал так, что спал по 5-6 часов и еще и работал, я бы умер, нет? Это был трехмесячный кранч - по двенадцать часов, включая выходные - но такого "напряжения", как работа по шестнадцать часов за раз, у меня, к счастью, было "всего" две недели.

Эти три месяца - и в особенности эти четырнадцать "хардкорных" дней - привели Адама Ганшинеца к принятию трудного, но вполне понятного решения. Спустя годы режиссер, кажется, доволен им.

В любом случае, это причина, по которой я ушел из CD Projekt. Когда я понял, что на втором "Ведьмаке" будет завал, который продлится шесть месяцев, я пришел к выводу, что не могу себе этого позволить ни по жизни, ни по здоровью, что мне это неинтересно. И я ушел. Конечно, это сложные проекты для прогнозирования и планирования. Я думаю, что иногда бывает так, что в конце приходится садиться за работу, даже на выходные - с этим у меня нет проблем. Но если [разработка игры] планируется таким образом, что кто-то с некоторой долей предусмотрительности видит, что это нельзя сделать за определенное время, значит, это планируется под кранч. А если вы планируете под кранч, то я против этого. Это нездоровый и нечестный подход к производству и к людям.

Это можно резюмировать тем, что цель не всегда оправдывает средства. С другой стороны, если посмотреть на последующую судьбу студии CD Projekt Red, и в частности на успех The Witcher 3: Wild Hunt и - несмотря ни на что - Cyberpunk 2077, на ум приходят слова о том, что победителей не судят. Тем не менее, жаль, что больше людей в нашей индустрии не разделяют подход Адама Ганшинца к кранчу - от этого выиграли бы и разработчики, и геймеры.