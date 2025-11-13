"Мы были странными людьми в подвале": разработчики CD Projekt Red вспомнили о своих первых годах

Сегодня CD Projekt Red — это символ амбиции и настойчивости. Студия, подарившая миру «Ведьмака» и Cyberpunk 2077, стала не просто разработчиком, а лицом польской игровой индустрии. Но её путь к признанию был долгим и полным сомнений. Ещё в середине 2000-х мало кто верил, что из маленькой варшавской команды, сидящей в подвале, вырастет компания, способная соперничать с гигантами вроде BioWare или Bethesda.

Арт-директор студии Павел Мельничук вспоминает, что когда он присоединился к CD Projekt Red в 2006 году, в компании было около 60 человек. Команда ютилась в двух комнатах, где, по его словам, «всё происходило»: разработка, обсуждения, тестирование, правки. «Это была красная комната на первом этаже — общий центр для всех игр о Ведьмаке», — вспоминает он. Рядом находилась CD Projekt Blue — издательское подразделение компании, которое смотрело на своих коллег-разработчиков с лёгким скепсисом.

«Мы были как странные люди, живущие в подвале и делающие какие-то игры», — смеётся Мельничук. Многие считали, что их проект никогда не принесёт прибыли. В глазах коллег они выглядели как гадкий утёнок компании, на которого никто не возлагал надежд. Семь лет, потраченные на создание первой игры о Ведьмаке, стали тяжёлым испытанием — финансово, морально и организационно.

Но всё изменилось в 2007 году, когда «Ведьмак» наконец вышел. Игра мгновенно завоевала популярность в Польше и Европе, а студия, ещё недавно считавшаяся внутренним балластом, превратилась в гордость страны. Успех первой части стал переломным моментом: CD Projekt Blue вскоре была расформирована, а CD Projekt Red стала единым флагманом компании.

С тех пор «гадкий утёнок» превратился в одного из самых влиятельных разработчиков мира. «Ведьмак 3: Дикая Охота» разошёлся тиражом более 50 миллионов копий и до сих пор считается одной из лучших ролевых игр всех времён. А «Cyberpunk 2077», несмотря на тяжёлый старт, в итоге сумел раскрыться и занять место в топ-100 PC Gamer.

Серия «Ведьмак» породила не только игры, но и целую культурную вселенную: телесериал Netflix, комиксы, фигурки и тысячи фанатских теорий. А история самой CD Projekt Red стала вдохновением для новых поколений европейских разработчиков, доказав, что даже те, кого когда-то называли «неудачниками», способны изменить индустрию — если у них есть страсть и вера в собственную мечту.