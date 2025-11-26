Настолка The Witcher: Legacy собрала 100 тыс евро всего за 4 минуты; общие сборы - 2,7 млн за 20 дней до конца кампании

Новая настольная игра во вселенной «Ведьмака», The Witcher: Legacy, добилась своего первого оглушительного успеха. Недавно запущенная краудфандинговая кампания достигла своей цели за считанные минуты.

The Witcher: Legacy — результат сотрудничества польской компании Go On Board и CD Projekt. Ещё до начала сбора средств настольная игра стала самым популярным проектом в истории платформы Gamefound, что, как видите, привело к резкому росту пожертвований. Цель в 100 000 евро была достигнута за четыре минуты, а в течение следующих нескольких часов общая сумма превысила 2,7 миллиона евро.

Что же именно будет представлять собой The Witcher: Legacy? Согласно официальному описанию разработчика, это сюжетная игра, в которой до четырёх игроков возьмут на себя роли ведьмаков и отправятся в путешествие по Северным Королевствам, чтобы охотиться на монстров и проходить различные испытания. Релиз запланирован на июнь 2027 года.

Игроки исследуют Каэдвен и другие Северные Королевства — от туманных болот и отдалённых деревень до шумных городов и таких локаций, как школа чародей в Бан Арде. Они выполняют контракты, расследуют новые угрозы и постепенно раскрывают заговор против школ ведьмаков. Со временем они развивают своих персонажей, модифицируя колоды карт, улучшая их характеристики и пополняя книги алхимии новыми зельями и бомбами.

Стоит подчеркнуть, что, по заверениям производителя, все иллюстрации и фигурки для игры были созданы иллюстраторами и художниками без поддержки генеративного искусственного интеллекта.