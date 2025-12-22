Настольная игра Witcher: Legacy собрала 10 млн евро на краудфандинге и получит приложение-компаньон с озвучкой

Краудфандинговая кампания настольной игры The Witcher: Legacy, действие которой разворачивается во вселенной Ведьмака, на платформе Gamefound превысила 10 миллионов евро. Достижение этого рубежа позволяет издателю настольных игр Go On Board, работающему в сотрудничестве с CD PROJEKT RED, подтвердить добавление приложения-компаньона с озвучкой, которое будет поддерживать сюжетную кампанию игры на всех языковых версиях, предлагаемых в рамках проекта.

Основная краудфандинговая кампания на Gamefound завершилась 16 декабря, собрав более 8,5 миллионов евро от более чем 25 000 спонсоров, что сделало The Witcher: Legacy одним из крупнейших настольных проектов на платформе и самой масштабной кампанией Gamefound в 2025 году.

После завершения основной кампании The Witcher: Legacy перешла в систему краудфандинга Gamefound Endgame. В этом формате каждое новое пожертвование или обновление сбрасывает публичный обратный отсчёт на странице кампании до 10 минут, позволяя сообществу поддерживать проект в рабочем состоянии, продолжая участвовать. Это продление в реальном времени уже поддерживает активность кампании более 5 дней и помогло собрать более 10 миллионов евро.

Достижение порога в 10 миллионов евро позволило авторам подтвердить одну из самых востребованных функций от сообщества: приложение-компаньон с озвучкой для игры The Witcher: Legacy. Приложение будет разработано в рамках проекта и предоставлено бесплатно всем участникам кампании.

Планируется, что каждое поддерживаемое языковое издание будет включать почти 300 000 слов записанного повествования с фоновой музыкой, что составит более двух миллионов слов озвучки на семи языках: польском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском и чешском. Такой масштаб делает приложение-компаньон одним из самых амбициозных проектов по озвучиванию настольных игр.

The Witcher: Legacy переносит от 1 до 4 игроков в переломный момент истории Континента. Нападение на Каэр Морхен разрушило Школу Волка, и осталось лишь несколько ведьмаков. Игроки берут на себя роли, путешествуют по Северным Королевствам в поисках ответов, решают, кому доверять, и раскрывают силы, стоящие за нападением, в разветвлённой кампании, которая ведет к эпохе, изображённой в играх серии «Ведьмак».