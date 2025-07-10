Новый мод для оригинальной The Witcher улучшает качество почти всех 3000 текстур игры

Моддер Exist выпустил набор HD-текстур для первой The Witcher. Этот мод улучшает качество всех текстур. По словам моддера, всего их около 3000. Моддер использовал модель bc1_smooth и инструмент PBRify_UpscalerV4 DAT2 для улучшения текстур игры. Он говорит, что эта версия выглядит чище и не такая излишне чёткая или «вычурная», как старый мод 2019 года.

Мод имеет две версии: 2X и 4X. Exist рекомендует версию 2X, поскольку она обеспечивает наилучший баланс между качеством изображения и размером файла. Разницу в качестве текстур легче всего заметить на объектах, расположенных близко к игроку. Вы также получите некоторые преимущества от этого при игре в более высоких разрешениях.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.