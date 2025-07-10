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The Witcher 24.10.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 7 636 оценок

Новый мод для оригинальной The Witcher улучшает качество почти всех 3000 текстур игры

monk70 monk70

Моддер Exist выпустил набор HD-текстур для первой The Witcher. Этот мод улучшает качество всех текстур. По словам моддера, всего их около 3000. Моддер использовал модель bc1_smooth и инструмент PBRify_UpscalerV4 DAT2 для улучшения текстур игры. Он говорит, что эта версия выглядит чище и не такая излишне чёткая или «вычурная», как старый мод 2019 года.

Мод имеет две версии: 2X и 4X. Exist рекомендует версию 2X, поскольку она обеспечивает наилучший баланс между качеством изображения и размером файла. Разницу в качестве текстур легче всего заметить на объектах, расположенных близко к игроку. Вы также получите некоторые преимущества от этого при игре в более высоких разрешениях.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
Gridon

Нейросетевой апскейл для музейного экспоната из 2007 года. Деревянные анимации и движок этим не исправить, так что пластиковые текстуры выглядят чужеродно. Вся суть мода сводится к разглядыванию 4X стены вплотную, пока на фоне делают полноценный ремейк на Unreal Engine 5. Абсолютно бессмысленное занятие.

6
Ely Maze

ремейк первой части сейчас в непонятно каком состоянии но сейчас его не делают

1
Наркоман_Из_2018

Ремейк первого ведьмака не делают, им сперва надо 4 часть сделать.

Egik81

Вот что значит, игра зашла комьюнити. Хотя возможно и просто тупо пиарщики намекают на скорый выход его официального ремейка. Используя событие в комьюнити.

5
JackReacher

Это не только значит, что игра зашла. Кому она зашла, те могут спокойно в оригинал играть. Тут скорей дело в том, что кто-то не хочет играть со старыми текстурами, которые конечно устарели.

4
Пользователь ВКонтакте

до уровня 3 ведьмака всеравно не улучшится // Илья Прохоров

3
Punisher1

Почему прожекты патчи что для первого что для второго как для 3 го не выпустили. Понятно 3ка бесцеллер но фан патчей они туда добавили и в том числе текстуры. А то чтобы поиграть нормально в дилогию надо с бубном потанцевать, пока это всë поставишь . Ладно первая там ремейк делают но вторую давно уже могли бы прокачать ..

2
Janekste

А смысл первую патчить, если они делают ремейк? Ну а вторую, я думаю, они тоже обновят после выпуска ремейка первой. А вообще Ведьмак 2 графически вполне может тягаться с Ведьмаком 3, если всё вручную прокачать в файлах игры. В нём настройки графики искусственно занижены разработчиками. Мододелы давно это просекли и уже давно графон прокачали так-то...

MunchkiN 616

в некторых местах тектуры земли были некачесвенные их можно бы заменить. в остальных вроде норм в низких разрешениях

1
Denis Kyokushin

Интересно,на сколько сильно просаживает FPS?

Lazy Mutton

Зависит от видеокарты, наверное.

Помнится, что у халкхоган мод на текстуры в третьем ведьмаке заметно снижал производительность только в том случае, если видеопамяти не хватало.

Здесь, вероятно, будет нечто похожее.

Agentdead

Каким образом размер текстур садит фпс?

1
MunchkiN 616

смотря как они устанавляиваются. если они нативные то непосредсвенно на производительность текстуры почти не влияют.
но например ставил в масс эффект 2 когда то тектуры с помощью какой то утилиты и игра статрилира и фпс падал даже на достаточно мощном пк.

1
Tommy.

сто пудов где-то альфа канал текстур сломан, во всех васянских нейро текстурах такая песня

bysaturn

Кривая нейронка.

matrixua

зачем если есть HD PROJECT

Carissa7517

Бл, никак не могу пройти первую часть, в начале в каэр морхене берет и вырубается

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