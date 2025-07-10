Новый мод для оригинальной The Witcher улучшает качество почти всех 3000 текстур игры

Моддер Exist выпустил набор HD-текстур для первой The Witcher. Этот мод улучшает качество всех текстур. По словам моддера, всего их около 3000. Моддер использовал модель bc1_smooth и инструмент PBRify_UpscalerV4 DAT2 для улучшения текстур игры. Он говорит, что эта версия выглядит чище и не такая излишне чёткая или «вычурная», как старый мод 2019 года.
Мод имеет две версии: 2X и 4X. Exist рекомендует версию 2X, поскольку она обеспечивает наилучший баланс между качеством изображения и размером файла. Разницу в качестве текстур легче всего заметить на объектах, расположенных близко к игроку. Вы также получите некоторые преимущества от этого при игре в более высоких разрешениях.
Вы можете скачать мод по этой ссылке.
Нейросетевой апскейл для музейного экспоната из 2007 года. Деревянные анимации и движок этим не исправить, так что пластиковые текстуры выглядят чужеродно. Вся суть мода сводится к разглядыванию 4X стены вплотную, пока на фоне делают полноценный ремейк на Unreal Engine 5. Абсолютно бессмысленное занятие.
ремейк первой части сейчас в непонятно каком состоянии но сейчас его не делают
Ремейк первого ведьмака не делают, им сперва надо 4 часть сделать.
Вот что значит, игра зашла комьюнити. Хотя возможно и просто тупо пиарщики намекают на скорый выход его официального ремейка. Используя событие в комьюнити.
Это не только значит, что игра зашла. Кому она зашла, те могут спокойно в оригинал играть. Тут скорей дело в том, что кто-то не хочет играть со старыми текстурами, которые конечно устарели.
до уровня 3 ведьмака всеравно не улучшится // Илья Прохоров
Почему прожекты патчи что для первого что для второго как для 3 го не выпустили. Понятно 3ка бесцеллер но фан патчей они туда добавили и в том числе текстуры. А то чтобы поиграть нормально в дилогию надо с бубном потанцевать, пока это всë поставишь . Ладно первая там ремейк делают но вторую давно уже могли бы прокачать ..
А смысл первую патчить, если они делают ремейк? Ну а вторую, я думаю, они тоже обновят после выпуска ремейка первой. А вообще Ведьмак 2 графически вполне может тягаться с Ведьмаком 3, если всё вручную прокачать в файлах игры. В нём настройки графики искусственно занижены разработчиками. Мододелы давно это просекли и уже давно графон прокачали так-то...
в некторых местах тектуры земли были некачесвенные их можно бы заменить. в остальных вроде норм в низких разрешениях
Интересно,на сколько сильно просаживает FPS?
Зависит от видеокарты, наверное.
Помнится, что у халкхоган мод на текстуры в третьем ведьмаке заметно снижал производительность только в том случае, если видеопамяти не хватало.
Здесь, вероятно, будет нечто похожее.
Каким образом размер текстур садит фпс?
смотря как они устанавляиваются. если они нативные то непосредсвенно на производительность текстуры почти не влияют.
но например ставил в масс эффект 2 когда то тектуры с помощью какой то утилиты и игра статрилира и фпс падал даже на достаточно мощном пк.
сто пудов где-то альфа канал текстур сломан, во всех васянских нейро текстурах такая песня
Кривая нейронка.
зачем если есть HD PROJECT
Бл, никак не могу пройти первую часть, в начале в каэр морхене берет и вырубается