Придётся ли ремейку "Ведьмака 1" кардинально менять оригинальный сюжет? Игроки считают, что у создателей нет выбора

Как известно, в разработке находится ремейк самой первой The Witcher, и фанаты, обсуждающие проект, гадают, будет ли представленный в нём сюжет отличаться от оригинала.

Конечно, речь идёт не о фундаментальных изменениях сюжета. По словам игроков, в первом «Ведьмаке» есть одна сюжетная линия, которая представлена ​​довольно запутанно и неуклюже. Это особенно актуально, если смотреть через призму всей серии — как игр, так и книг — и с точки зрения игроков, впервые познакомившихся с франшизой в The Witcher 3.

Одной из таких тем является мотив вечной соперницы Трисс Меригольд, Йеннифэр из Венгерберга. То же самое относится и к Цири, которая спустя две части становится одним из главных персонажей, неся на себе бремя всей истории.

Важно помнить, что Геральт страдает амнезией в начале первой игры и восстанавливает всю информацию по мере прохождения. С большинством старых друзей ему приходится заново знакомиться во время памятных встреч, но эти встречи совершенно бесполезны в контексте прояснения его знакомства с чародейкой Йеннифэр.

И хотя неудивительно, что сама Трисс, учитывая характер их отношений, не упоминает ни Йенн, ни ребёнка-неожиданность, также странно, что никто из друзей Геральта этого не делает. Вся история трёх главных героев рассказывается от лица случайного трактирщика в деревне Мутные Воды, что является довольно странным выбором для повествования о ведьмаке.

Однако здесь стоит упомянуть объяснение такого положения дел, которым создатели поделились в мае этого года. Разработчики посчитали использование Йен и Цири на данном этапе расточительством. Фанаты же задаются вопросом, может ли ремейк оригинальной игры хотя бы немного упомянуть этих персонажей.

Учитывая растущую популярность игр CD Projekt, можно с уверенностью предположить, что ремейк привлечёт значительно больше игроков, чем оригинальная первая часть серии. Ремейк первого «Ведьмака» может быть переработан соответствующим образом.

Речь не идёт о том, чтобы ввести этих персонажей и дать им ключевые роли. Суть в том, чтобы не сбивать с толку новых игроков отсутствием таких известных персонажей, которые могут быть не так хорошо знакомы с творчеством Анджея Сапковского и иметь особые ожидания после игры в «Дикую охоту». Достаточно просто перенаправить диалоги с персонажами.