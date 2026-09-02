Разработка ремейка The Witcher 1 затянулась дольше обычного - и отчасти в этом виновата The Witcher 4

Долгожданный ремейк The Witcher 1 потребовал больше времени на разработку из-за технологических зависимостей, связанных с The Witcher 4, сообщил Михал Новаковский, со-генеральный директор CD Projekt Red. Проект находится в руках Fool's Theory, а творческий надзор осуществляет сама CDPR.

В интервью The Game Business Новаковский прокомментировал этот вопрос, объяснив, как появилось новое дополнение Songs of the Past для The Witcher 3. По словам руководителя, изначально Fool's Theory планировали сосредоточиться на ремейке первой игры, но планы в итоге были скорректированы.

Мы начали сотрудничество с Fool's Theory. Они должны были работать над ремейком The ​​Witcher 1, но мы поняли, что для этого нужно немного больше времени из-за определённых технологических зависимостей от The Witcher 4.

Эта связь между двумя проектами не совсем нова. Компания CD Projekt Red уже подтвердила, что разработка ремейка временно интегрирована с работой над The ​​Witcher 4.

В своей презентации результатов компания объяснила наличие зависимостей в отношении ресурсов и технологий между проектами. Небольшая часть команды Fool's Theory даже поддержала разработку The Witcher 4, чтобы помочь подготовить инструменты и конвейеры, которые впоследствии можно будет более эффективно использовать в ремейке.

Это вполне логично, учитывая технологический подход, выбранный для обеих игр. При анонсе The Witcher Remake в 2022 году CD Projekt Red подтвердила, что игра будет перестроена с нуля на движке Unreal Engine 5 и будет использовать набор инструментов, которые компания разрабатывает для новой саги о Ведьмаке.

The Witcher 4 также использует Unreal Engine 5 и служит основой для некоторых технологий, которые CDPR планирует использовать в будущих играх франшизы. В ходе технической демонстрации, представленной в 2025 году, студия описала работу над игрой как создание «технологической основы» для следующей саги.

На данный момент The Witcher Remake остаётся без даты релиза и без официально объявленных платформ. Проект продолжает разрабатываться в студии Fool's Theory под руководством CD Projekt Red.