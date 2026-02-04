Слух: выход ремейка первой The Witcher перенесен ради ускорения разработки четвертой части

Ожидание новых проектов во вселенной «Ведьмака» уже стало для фанатов привычным состоянием. Пока всё внимание массовой аудитории приковано к старту новой саги, многие олдскульные геймеры с не меньшим нетерпением ждут возвращения к истокам серии в современной графике. Увы, но похоже, что ностальгическую встречу с ранним игровым Геральтом придется отложить на более долгий срок, так как у CD Projekt RED сейчас совершенно другие приоритеты.

Официально The Witcher Remake на движке Unreal Engine 5 был анонсирован еще в октябре 2022 года, но с тех пор новостей о проекте практически не поступало. Свет на ситуацию пролил свежий отчет польского брокерского дома Noble Securities, который тесно следит за акциями компании.

Согласно данным аналитиков, релиз ремейка был отложен примерно на год — теперь выход игры прогнозируется не ранее 2028 года. Причиной такой задержки называется стратегическая перегруппировка ресурсов. Студия Fool's Theory, которой была поручена разработка ремейка, в данный момент переназначена для помощи основной команде CD Projekt RED в создании The Witcher 4.

Очевидно, польский гигант бросает все доступные силы на то, чтобы выпустить четвертую часть как можно раньше — ориентировочно в 2027 году. Привлечение сторонних студий может быть вынужденной мерой из-за сложностей работы с новым инструментарием. Ранее эксперты уже отмечали, что движок Unreal Engine 5 станет самым большим препятствием в разработке продолжения.

Стоит отметить, что такая очередность релизов планировалась изначально. Ремейк первой части должен базироваться на технологиях и ассетах, созданных для новой трилогии. Поэтому пока The Witcher 4 не будет завершена, работа над обновлением приключений Геральта, вероятно, останется на втором плане.