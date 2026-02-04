Слух: выход ремейка первой The Witcher перенесен ради ускорения разработки четвертой части

Ожидание новых проектов во вселенной «Ведьмака» уже стало для фанатов привычным состоянием. Пока всё внимание массовой аудитории приковано к старту новой саги, многие олдскульные геймеры с не меньшим нетерпением ждут возвращения к истокам серии в современной графике. Увы, но похоже, что ностальгическую встречу с ранним игровым Геральтом придется отложить на более долгий срок, так как у CD Projekt RED сейчас совершенно другие приоритеты.
Официально The Witcher Remake на движке Unreal Engine 5 был анонсирован еще в октябре 2022 года, но с тех пор новостей о проекте практически не поступало. Свет на ситуацию пролил свежий отчет польского брокерского дома Noble Securities, который тесно следит за акциями компании.
Согласно данным аналитиков, релиз ремейка был отложен примерно на год — теперь выход игры прогнозируется не ранее 2028 года. Причиной такой задержки называется стратегическая перегруппировка ресурсов. Студия Fool's Theory, которой была поручена разработка ремейка, в данный момент переназначена для помощи основной команде CD Projekt RED в создании The Witcher 4.
Очевидно, польский гигант бросает все доступные силы на то, чтобы выпустить четвертую часть как можно раньше — ориентировочно в 2027 году. Привлечение сторонних студий может быть вынужденной мерой из-за сложностей работы с новым инструментарием. Ранее эксперты уже отмечали, что движок Unreal Engine 5 станет самым большим препятствием в разработке продолжения.
Стоит отметить, что такая очередность релизов планировалась изначально. Ремейк первой части должен базироваться на технологиях и ассетах, созданных для новой трилогии. Поэтому пока The Witcher 4 не будет завершена, работа над обновлением приключений Геральта, вероятно, останется на втором плане.
что это за постер с мохнатыми вёдрами?
Чел, это воротник
Блин, зачем ты это сказал 😂
"Эй мохнаточка, а вот и папочка!"
ахаха. показалось! 😂
Сейчас наверное разрабам "графонистых" проектов вообще особо куда-то спешить смысла нет из-за кризиса на рынке комплектующих ибо потом "пека-бояре" с видюхами на 8гб и 16 гб оперативки и мониками на 1080p будут скулить, что разрабы твари бестолковые и не могут в оптимизацию.
Не важно какое у тебя разрешение, оптимизация должна быть всегда. Другое дело когда в игре ультрореалистичная графика и требуют 5080 - это нормально, но когда игра типа борды 4й требует 48 гб оперативы и 5080ти.
А сколько там чего у xbox s, под которую все разрабы обязаны версию делать, напомни.
Ты типа думаешь, что чем меньше разрешение монитора, тем хуже игры тянет? Ахаха
Ремейк В1 с открытым миром на уе5 звучит уже сомнительно, как минимум непонятно, как они хотят сохранить дух оригинала, не испортив игру открытым миром
Дух оригинала в любом случае в большей или меньшей степени будет потерян. Главное, чтобы ремейк был качественным.
У редов, которые отдали всё на аутсорс каким-то ноунеймам - ну да, прям качество будет. Как у польских ремейков Front Mission 1-3.
Отдайте индусам на аутсорс. Стоп, а разве не индусы ремейк пилят за миску карри?
Как там другие 8 «бумажных» поделок поживают о которых они акционерам в уши ссали чтобы поднять прайс на акции?
разрабы, которые отдают свою самую сокровенную игру на аутсорс индусам, в принципе ни на что серьезное не претендуют. И как такие профаны умудряются продавать миллионы копий 🧐
Ты удивишься, но в титрах РДР2 я видела кучу индусов.
"Важно не наличие индусов, а то, как ты их используешь" (с) Сунь Цзы
Ну да. Куда им до чудиков с пегешки. Ты то наверняка миллиарды копий своих игр продал. Теперь можно прожектов учить.
Ну, скажем прямо, первая часть геймплейно не шедевр была. Она цепляла, в основном, озвучкой, потрясающе сделано было. Особенно после наплевательски сделанной озвучки Mass Effect или отвратительной работы звукорежиссера с DAO, где даже не озаботились из финальной версии неудачные дубли убрать (!). Ведьмак прям сходу огорошивал идеальной локализацией, причем, с фразами из книг в переводе Вайсброта. Зайцев как всегда отжёг. Кузнецову, который озвучил 2 и 3, при всем уважении, далеко до него. Вот настоящий артист, а не ремесленник от мира озвучки. Так что ремейк я особо даже и не жду, потому что из-за политики, его скорее всего придется слушать на английском с монотонным Коклом, который еще хуже Кузнецова. Пусть В1 останется теплым воспоминанием🖤
P.S. Ну и, конечно, карточки) Сейчас уже такого точно не допустят😅
Дело вкуса и привычки. Поначалу неудобная залупа, но после половины игры вкатываешься в эту боёвку, что даже прикольной считаешь её.
А в остальном, думаю, умельцы перетянут и карточки, и озвучку, если только там не другой движок.
Аа, я помню, это потому что когда вкидываешь серебряные и золотые таланты, у тебя больше движений появляется в серии: финальные вообще убойно смотрятся, особенно массухи. Nostalgie...
Можно на польском проходить, персонажи на нём очень колоритно звучат.
Тогда хотя бы оптимизируйте первого ведьмака для новых систем, а то с проблемами работает.
Не отобрали бы у Сайберов, глядишь бы вышел уже.