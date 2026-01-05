Сооснователь Metropolis Software рассказал, как покупал права на "Ведьмака" у Сапковского и почему игра так и не вышла

До того, как Геральт из Ривии покорил мир в версии CD Projekt RED, права на адаптацию игр по вселенной Анджея Сапковского принадлежали польской студии Metropolis Software, известной такими тайтлами, как Gorky 17 и Archangel. Почему же проект не состоялся?

Адриан Хмеляж, сооснователь студии, раскрыл подробности неудачи в разговоре с изданием GAMINGbible. Контакт с Сапковским он наладил просто - знал писателя по фан-конвентам, поэтому в один день просто позвонил ему с предложением о сотрудничестве. Реакция автора была типичной и предсказуемой.

Если кто-то хоть что-то знает о пане Сапковском, то в курсе, что его на самом деле не волнует, что происходит с его персонажами за пределами его собственной вселенной. Поэтому он сказал что-то вроде: "Ага, хорошо, что вы там хотите сделать - игру? Ладно. Покажите мне деньги, и дерзайте."

Однако проект так и не увидел свет из-за, как выразился Хмеляж, "абсолютной глупости". Разработчики взялись за слишком много игр одновременно и в результате у них закончились ресурсы.

Это была типичная ошибка, которую совершают небольшие студии при успехе - вместо того, чтобы просто вырасти настолько, чтобы иметь возможность разрабатывать параллельно две игры, мы начали четыре. А потом у нас начало не хватать денег.

Окончательное решение о заморозке проекта принял издатель TopWare Interactive, поскольку серия не пользовалась интересом за пределами Польши, в отличие от других проектов Metropolis. Затем, в 2002 году, появились CD Projekt Red, которые заключили с Сапковским договор на создание адаптации "Ведьмака". И хотя Хмеляж считал, что его договор все еще действителен и эксклюзивен, в конечном итоге он уступил и теперь доволен своим решением.

Я знал, что не смогу завершить "Ведьмака", поэтому сказал: "Ладно, неважно. Надеюсь, они сделают отличную игру". И я очень рад, что они ее сделали, потому что люблю эти миры. Обожаю то, что они создали. Они сделали гораздо лучшую игру.

Таким образом, "глупость" в управлении проектами хоть и лишила мир альтернативной версии "Ведьмака" от Metropolis, но косвенно расчистила путь для трилогии CD Projekt Red, ставшей эталоном игрового мира Сапковского.