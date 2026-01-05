Сооснователь Metropolis Software рассказал, как покупал права на "Ведьмака" у Сапковского и почему игра так и не вышла

До того, как Геральт из Ривии покорил мир в версии CD Projekt RED, права на адаптацию игр по вселенной Анджея Сапковского принадлежали польской студии Metropolis Software, известной такими тайтлами, как Gorky 17 и Archangel. Почему же проект не состоялся?
Адриан Хмеляж, сооснователь студии, раскрыл подробности неудачи в разговоре с изданием GAMINGbible. Контакт с Сапковским он наладил просто - знал писателя по фан-конвентам, поэтому в один день просто позвонил ему с предложением о сотрудничестве. Реакция автора была типичной и предсказуемой.
Если кто-то хоть что-то знает о пане Сапковском, то в курсе, что его на самом деле не волнует, что происходит с его персонажами за пределами его собственной вселенной. Поэтому он сказал что-то вроде: "Ага, хорошо, что вы там хотите сделать - игру? Ладно. Покажите мне деньги, и дерзайте."
Однако проект так и не увидел свет из-за, как выразился Хмеляж, "абсолютной глупости". Разработчики взялись за слишком много игр одновременно и в результате у них закончились ресурсы.
Это была типичная ошибка, которую совершают небольшие студии при успехе - вместо того, чтобы просто вырасти настолько, чтобы иметь возможность разрабатывать параллельно две игры, мы начали четыре. А потом у нас начало не хватать денег.
Окончательное решение о заморозке проекта принял издатель TopWare Interactive, поскольку серия не пользовалась интересом за пределами Польши, в отличие от других проектов Metropolis. Затем, в 2002 году, появились CD Projekt Red, которые заключили с Сапковским договор на создание адаптации "Ведьмака". И хотя Хмеляж считал, что его договор все еще действителен и эксклюзивен, в конечном итоге он уступил и теперь доволен своим решением.
Я знал, что не смогу завершить "Ведьмака", поэтому сказал: "Ладно, неважно. Надеюсь, они сделают отличную игру". И я очень рад, что они ее сделали, потому что люблю эти миры. Обожаю то, что они создали. Они сделали гораздо лучшую игру.
Таким образом, "глупость" в управлении проектами хоть и лишила мир альтернативной версии "Ведьмака" от Metropolis, но косвенно расчистила путь для трилогии CD Projekt Red, ставшей эталоном игрового мира Сапковского.
Прожекты сами сейчас вероятно натягивают сову на глобус. Раньше делали по одной игре за раз, а тут взялись делать...сколько там, едва ли не 4 игры одновременно. Может тут другое, я не знаю, людей то может и наняли дополнительно, но творческий руководитель вероятно все равно один, и ему приходится на четырех стульях одновременно сидеть. Все же помнят мем про Марина ивински после каждой новой игры проджектов?) // Михаил Сунцов
