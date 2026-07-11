Сценарист первого "Ведьмака" предупредил, что Fool's Theory вряд ли сможет сделать ремейк похожим на третью часть

Артур Ганшинец, ведущий сценарист оригинального "Ведьмака" 2007 года, в интервью изданию CHIP рассказал о трудностях разработки первой игры о Геральте и поделился ожиданиями от грядущего ремейка от студии Fool's Theory.
По его словам, первая игра создавалась на устаревшем движке Aurora (от Neverwinter Nights) и при крайне ограниченном бюджете. Ганшинец назвал разработку "по сути попыткой моддинга" - команда энтузиастов боролась с технологиями, чтобы воплотить задуманное. В идеальном мире, признает он, игра была бы ближе к "Ведьмаку 3", но тогда на это не хватило ни денег, ни времени.
Главная дилемма для создателей ремейка - структура оригинала. Ганшинец предупреждает, что просто превратить первую часть в открытый мир, как в третьей, не получится. Сюжет старой игры строился на линейности: разработчики всегда знали, где находится игрок, и выстраивали сцены именно под это. В открытом мире такой подход потребовал бы полной переработки всей механики повествования.
Отдельный вызов - сюжетная арка. Из-за амнезии Геральта и бюджетных ограничений в оригинале почти не появлялись Цири и Йеннифэр, что сейчас, на фоне всемирной популярности франшизы, создает сложности для адаптации.
Сам Ганшинец как игрок хотел бы убрать печально известные "романтические карточки", переработать боевую систему с элементами крафта, улучшить дизайн уровней и доработать самые сырые фрагменты. При этом сценарий, подчеркивает он, лучше оставить нетронутым - именно благодаря тем ограничениям родилась уникальная атмосфера, которую стоит сохранить.
Что выберет Fool's Theory - верность оригиналу или ориентацию на фанатов третьей части - пока остается открытым вопросом.
А нахрена это вообще пытаться сделать ???
Да надоел уже этот открытый мир
Определённо не понимаю этой дикой тряски с Эротическими карточками! Да перерисуйте вы их аккуратно и качественно и добавьте в глоссарий к статьям о персонажах. В первой части так и было, нажимаешь на сердечко - смотришь карточку. Как дополнительный элемент более чем сойдёт, при учёте добавления пикантных сцен через видеоролики. Работать надо! А не рассказывать о муках выбора - сделали бы и то и то.
А зачем похожим?
"При этом сценарий, подчеркивает он, лучше оставить нетронутым - именно благодаря тем ограничениям родилась уникальная атмосфера, которую стоит сохранить."
И не нужно пытаться делать в духе 3 части, 1 часть, имхо, была ближе всего к оригиналу, и, да, там НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЖРАТЬ ВО ВРЕМЯ БОЯ, что ну просто …… логично, и нужно было действительно изучать умения и повадки врагов, а не просто махать мечом налево и направо. Так что, имхо, оставили бы они первого Ведьмака в покое.