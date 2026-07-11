Сценарист первого "Ведьмака" предупредил, что Fool's Theory вряд ли сможет сделать ремейк похожим на третью часть

Артур Ганшинец, ведущий сценарист оригинального "Ведьмака" 2007 года, в интервью изданию CHIP рассказал о трудностях разработки первой игры о Геральте и поделился ожиданиями от грядущего ремейка от студии Fool's Theory.

По его словам, первая игра создавалась на устаревшем движке Aurora (от Neverwinter Nights) и при крайне ограниченном бюджете. Ганшинец назвал разработку "по сути попыткой моддинга" - команда энтузиастов боролась с технологиями, чтобы воплотить задуманное. В идеальном мире, признает он, игра была бы ближе к "Ведьмаку 3", но тогда на это не хватило ни денег, ни времени.

Главная дилемма для создателей ремейка - структура оригинала. Ганшинец предупреждает, что просто превратить первую часть в открытый мир, как в третьей, не получится. Сюжет старой игры строился на линейности: разработчики всегда знали, где находится игрок, и выстраивали сцены именно под это. В открытом мире такой подход потребовал бы полной переработки всей механики повествования.

Отдельный вызов - сюжетная арка. Из-за амнезии Геральта и бюджетных ограничений в оригинале почти не появлялись Цири и Йеннифэр, что сейчас, на фоне всемирной популярности франшизы, создает сложности для адаптации.

Сам Ганшинец как игрок хотел бы убрать печально известные "романтические карточки", переработать боевую систему с элементами крафта, улучшить дизайн уровней и доработать самые сырые фрагменты. При этом сценарий, подчеркивает он, лучше оставить нетронутым - именно благодаря тем ограничениям родилась уникальная атмосфера, которую стоит сохранить.

Что выберет Fool's Theory - верность оригиналу или ориентацию на фанатов третьей части - пока остается открытым вопросом.