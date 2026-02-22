Сценарист первого "Ведьмака" раскрыл, почему карты с девушками не совпадали с моделями: художник был дальтоником

Артур Ганшинец, ведущий сценарист первой части культовой RPG The Witcher, поделился забавной историей создания знаменитых "карт с девушками", которые игроки получали в награду за романтические связи с персонажами. В недавнем стриме на своем YouTube-канале Ганшинец признался, что сам он не отвечал за эту механику, однако стал свидетелем обсуждения одной из карт.

Я не отвечал за эти секс-карточки, но я случайно подслушал обсуждение создания одной из них, и именно тогда я узнал термин, э-э, МИЛФА. Мне жаль, что вам пришлось это услышать, но с этим связана еще одна забавная история.

Многие фанаты серии давно замечали, что карты, выдаваемые за романы, часто не совпадают по внешности с портретами персонажей в меню и их трехмерными моделями в игре: у героинь могли быть разные цвета волос, оттенки кожи и другие детали. Как объяснил Ганшинец, причина оказалась курьезной и человечной. Художник, отвечавший за цветокоррекцию, оказался дальтоником.

Как мы позже узнали, человек, отвечавший за цветокоррекцию был абсолютным дальтоником, но стеснялся об этом сказать. Поэтому ему приходилось выкручиваться: либо копировать цифры RGB, либо спрашивать у других: "Как думаешь, эти волосы рыжеватые или нет?"

На стриме Ганшинец также честно признал, что некоторые методы обольщения Геральта оставляют желать лучшего - например, когда ведьмак предлагает едва знакомой женщине пройти с ним в какой-нибудь укромный уголок. "Это звучит совсем не жутко, Геральт", - иронично комментирует бывший сценарист.

В настоящее время CD Projekt Red и Fool's Theory совместно работают над ремейком The Witcher 1, при этом CD Projekt Red также занимается разработкой нашумевшей The Witcher 4.