The Witcher 24.10.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 7 908 оценок

Сценарист первого "Ведьмака" раскрыл, почему карты с девушками не совпадали с моделями: художник был дальтоником

2BLaraSex 2BLaraSex

Артур Ганшинец, ведущий сценарист первой части культовой RPG The Witcher, поделился забавной историей создания знаменитых "карт с девушками", которые игроки получали в награду за романтические связи с персонажами. В недавнем стриме на своем YouTube-канале Ганшинец признался, что сам он не отвечал за эту механику, однако стал свидетелем обсуждения одной из карт.

Я не отвечал за эти секс-карточки, но я случайно подслушал обсуждение создания одной из них, и именно тогда я узнал термин, э-э, МИЛФА. Мне жаль, что вам пришлось это услышать, но с этим связана еще одна забавная история.

Многие фанаты серии давно замечали, что карты, выдаваемые за романы, часто не совпадают по внешности с портретами персонажей в меню и их трехмерными моделями в игре: у героинь могли быть разные цвета волос, оттенки кожи и другие детали. Как объяснил Ганшинец, причина оказалась курьезной и человечной. Художник, отвечавший за цветокоррекцию, оказался дальтоником.

Как мы позже узнали, человек, отвечавший за цветокоррекцию был абсолютным дальтоником, но стеснялся об этом сказать. Поэтому ему приходилось выкручиваться: либо копировать цифры RGB, либо спрашивать у других: "Как думаешь, эти волосы рыжеватые или нет?"

На стриме Ганшинец также честно признал, что некоторые методы обольщения Геральта оставляют желать лучшего - например, когда ведьмак предлагает едва знакомой женщине пройти с ним в какой-нибудь укромный уголок. "Это звучит совсем не жутко, Геральт", - иронично комментирует бывший сценарист.

В настоящее время CD Projekt Red и Fool's Theory совместно работают над ремейком The Witcher 1, при этом CD Projekt Red также занимается разработкой нашумевшей The Witcher 4.

JackBV
23
D4GoldenHour

Убери этот AI slop.

10
Costollom D4GoldenHour
Убери этот AI slop.

Это из фильма "Бриллиантовая рука".

1
Tiberius684
15
HellowRainbow

Киска Трисс без регистрации и смс

VI_ndetta
8
Одыкватный

Ну ясно, в ремейке, перед тем как предложить какой-нибудь селянке отправиться на сеновал, нужно будет запросить у неё письменное согласие, иначе стража зарубит за харассмент

7
saa0891

Сингеглазку до сих пор помню.

.

Да и Трисс тоже очень запоминающаяся была.

.

6
SZ301

У них что там мода какая то началась, все на дальтоников валить.

5
ratte88

Хз насколько можно верить, но дальтоников многова-то, хотя про 8% явно ложь.

HellowRainbow ratte88

Женщины просто не видят дальше своего носа😁

2
Авраам Линкольн

Зато в ремейке, если и будут карточки, то они будут срисованы вот с таких "моделей"! Вернее разработчицы СДПР срисуют их сами с себя и вставят в ремейк, чтобы игроков (мужского пола) вырвало!

В
В
5
DreadfulLiam

Напоминаю. Прожекты заявляли, что в ремейке первого ведьмака карточек не будет 😢

4
malars0

ну зато жирухи страшные и чёрные с вероятностью 75 % будут

14
AToMix777

они про это ничего не говорили

3
ant 36436

Дальтоника уволили, некому карточки рисовать.

5
SIGMABOYEAH

еще музыканта глухого б засунули

4
AndralStormborn

Эти карточки - одно из лучших что было в Ведьмаках.

3
