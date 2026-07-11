Сценарист первого "Ведьмака" снова попытался оправдаться из-за скандальных секс-карточек: "Это было вынужденное решение"

Первый "Ведьмак" запомнился игрокам не только как начало легендарной саги и дебют студии CD Projekt Red, но и как обладатель одного из самых неоднозначных нововведений в истории RPG - "секс-карточек". В недавнем интервью польскому изданию CHIP ведущий сценарист игры Артур Ганшинец пролил свет на историю их появления, признав, что некоторые сцены вызывают у него дискомфорт даже спустя годы

Ганшинец рассказал, что идея добавить интимные сцены возникла из-за обилия романтических линий в оригинальных книгах Анджея Сапковского. Однако перед студией встала техническая проблема: создание полноценных трехмерных роликов для всех персонажей было слишком дорогим и трудоемким процессом.

Кто-то взглянул на список персонажей продуктивно и сказал: мы не сделаем столько роликов. Тогда родился вопрос - может, 2D-рисунки?

Сценарист подчеркивает, что это был классический компромисс в условиях жесткого дедлайна. Однако даже он признает: результат вышел сомнительным. Особенно острым получился эпизод с медсестрами в пятой главе, который Ганшинец называет самым неловким моментом во всей игре.

Когда я переигрывал спустя годы, я посмотрел на сцену, где мы говорим с Шани о ребенке, о семье, а затем вдруг идем к медсестрам. Я подумал: "Геральт, серьезно?" А затем: "Артур, даже если ты не писал этот диалог, ты его принял". Эта часть такая неловкая.

Ганшинец пытается оправдать решение философским подтекстом - мол, команда хотела показать связь Эроса и Танатоса, жизни и смерти на войне. Но сам же соглашается, что замысел разбился о скудную реализацию: вместо многочасовых квестов разработчики втискивали развитие отношений в одну-две реплики, создавая ощущение, что женщины готовы прыгнуть в постель после пары фраз.

Теперь, когда студия Fool's Theory при поддержке CD Projekt Red работает над ремейком The Witcher Remake, вопрос о судьбе скандальных карточек встает ребром: останутся ли эти скандальные карточки в переиздании, или их вырежут в угоду современным стандартам? Хватит ли у них бюджета, чтобы превратить все эти сцены в полноценные кат-сцены, или они полностью удалят некоторые из них из игры? Время покажет.