The Witcher и The Witcher 2: Assasins of Kings официально включены в программу сохранения GOG

Компания CD Projekt RED объявила о том, что две классические части серии - The Witcher и The Witcher 2: Assassins of Kings - присоединились к «Программе сохранения» на платформе GOG.

В специальной заметке CD Projekt RED подчеркивает, что эти игры «представляют собой корни нашего пути», и заверила, что благодаря работе команды GOG они «продолжат восхищать новые поколения поклонников Witcher». Данная инициатива позволит будущим поколениям геймеров наслаждаться такими играми, как The Witcher и The Witcher 2: Assassins of Kings, укрепляя наследие серии.

Эти игры представляют собой корни нашего путешествия, они заложили основу для всего, что последовало за ними. Теперь, благодаря заботе и вниманию наших друзей из GOG, они продолжат очаровывать новые поколения поклонников Witcher.



Участие в этой инициативе гарантирует, что эти культовые приключения останутся доступными и оптимизированными для современных игроков, пройдя испытание временем как часть игровой истории. ️



Сохраним историю Белого Волка - и сделаем так, чтобы она жила вечно!

Это часть инициативы по сохранению видеоигр, чтобы они «жили вечно», были адаптированы под современные ОС, не имели DRM и получали специальную поддержку, если разработчики прекратят поддержку своих игр. В настоящее время в нее входят 102 игры, и каждая из них адаптирована для работы на современных и будущих платформах.

Кроме того, часто добавляются такие элементы, как руководства, DLC или другой дополнительный контент, что делает игры, доступные в программе, лучшими версиями на рынке.