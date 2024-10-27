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The Witcher 24.10.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 7 102 оценки

The Witcher вышел 17 лет назад: CD Projekt RED поздравила игроков и показала праздничный арт

AceTheKing
Новости

17 лет назад состоялся релиз оригинальной The Witcher, с которой начался игровой путь польской студии CD Projekt RED.

В честь этого знаменательного события студия показала праздничный арт и поздравила игроков с годовщиной игры:

"Вызима охвачена пожарами. Орден и скоя'таэли проливают реки крови. Тебе по вкусу такой нейтралитет?" 17 лет на Пути — мы делали трудный выбор и сражались мечом предназначения. Пусть впереди нас ждут еще много лет вместе!

Оригинальная игра получила высокие оценки критиков и игроков, в итоге положив начало целой трилогии приключений Геральта.

На данный момент CD Projekt RED работает над ремейком игры.

44
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
askazanov

Легенда.

17
0ncnjqybr

Прошел ее 5 раз еще в нулевые. Самая атмосферная игра трилогии и одна из лучших игр в принципе.

10
Hitrus6

Просто игра детства, с этой атмосферой новые ведьмаки даже не справляются, надеюсь ремейк будет великолепный

3
blink182182

так же) первую 5 раз вторую 4, третью 2

2
Universe of Knowledge Hitrus6

Справляются как по графике, так по анимациям и геймплею, даже ещё лучше, просто у кого-то синдром утёнка

-6
Hitrus6 Universe of Knowledge

Ну для ценителей книг нет) Первая часть игры соответствует перво источнику остальные нет

0
barbarian Hitrus6

Условно конечно. События как бы после книжные, в книге этого нет

-1
Lvinomord

Изумительная игра. Вечерняя Вызима это нечто. По охренительности атмосфере наверное только ночной, зимний Эмпайр Бей из 2 Мафии можно рядом поставить.

Ждём ремастер или ремейк - хотя бы что нибудь.

6
Wolfenstein

изумительная игра 110 из 10

5
RASTA PAHAN

Где ремастер

2
Fimmti

Ждем ремейк на 20-летие игры ;)

5
Аргонафт

Помню как я её раз десять прошел те самые 17 лет назад) Так сильно понравилась)

1
Lyс

Да. Покупал в джевеле на релизе. Тёмная лошадка была, долго в руках крутил, продавец говорит - бери, не пожалеешь, игра по типу готики. Взял и действительно оказалась шикарна

1
pavloalex

Хотелось бы увидеть полноценный качественный Remake этой классной игры!)

0
KPAHbl4

может к 20ти летию доделают но это не точно)

1
Skvizgar

Да уж помню...друг в то время все уши прожужжал про нее, а я все никак не собирался в нее поиграть, один раз начал меня поначалу отпугнула странная боевка и через чур мрачность, но потом решил снова попробовать и потерялся в игре на неделю...

0
Denis Kyokushin

Великолепная игра 11 из 10👍👍👍.До идеала юмора в диалогах бы побольше.Обожаю эту игру

0
Чизбургер

хорошая игра на 8 из 10

0
Jarvis666

Арт нарисовали на отъ*бись. Вообще не в тему. Я в нейронке лучше сгенерю))

-6
hpi

Давай, Вася, рисуй.

0
punck

2-3 Везьмак отличный, а у этого днища,что графика что управление гов***ще.

-7
OPen man

первый вышел в 2007-ом году. на тот момент и графика была топ и боевка. а сюжет. так вообще на то время ничего лучше не было. да и сейчас не густо.

2
Universe of Knowledge OPen man

Посмотреть другие игры в этом году, разница в управлении колоссальная, да и в графике тоже

-2
HUMMERzMr

Одна из самых тупых игр

-11