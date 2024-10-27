The Witcher вышел 17 лет назад: CD Projekt RED поздравила игроков и показала праздничный арт

17 лет назад состоялся релиз оригинальной The Witcher, с которой начался игровой путь польской студии CD Projekt RED.
В честь этого знаменательного события студия показала праздничный арт и поздравила игроков с годовщиной игры:
"Вызима охвачена пожарами. Орден и скоя'таэли проливают реки крови. Тебе по вкусу такой нейтралитет?" 17 лет на Пути — мы делали трудный выбор и сражались мечом предназначения. Пусть впереди нас ждут еще много лет вместе!
Оригинальная игра получила высокие оценки критиков и игроков, в итоге положив начало целой трилогии приключений Геральта.
На данный момент CD Projekt RED работает над ремейком игры.
Легенда.
Прошел ее 5 раз еще в нулевые. Самая атмосферная игра трилогии и одна из лучших игр в принципе.
Просто игра детства, с этой атмосферой новые ведьмаки даже не справляются, надеюсь ремейк будет великолепный
так же) первую 5 раз вторую 4, третью 2
Справляются как по графике, так по анимациям и геймплею, даже ещё лучше, просто у кого-то синдром утёнка
Ну для ценителей книг нет) Первая часть игры соответствует перво источнику остальные нет
Условно конечно. События как бы после книжные, в книге этого нет
Изумительная игра. Вечерняя Вызима это нечто. По охренительности атмосфере наверное только ночной, зимний Эмпайр Бей из 2 Мафии можно рядом поставить.
Ждём ремастер или ремейк - хотя бы что нибудь.
изумительная игра 110 из 10
Где ремастер
Ждем ремейк на 20-летие игры ;)
Помню как я её раз десять прошел те самые 17 лет назад) Так сильно понравилась)
Да. Покупал в джевеле на релизе. Тёмная лошадка была, долго в руках крутил, продавец говорит - бери, не пожалеешь, игра по типу готики. Взял и действительно оказалась шикарна
Хотелось бы увидеть полноценный качественный Remake этой классной игры!)
может к 20ти летию доделают но это не точно)
Да уж помню...друг в то время все уши прожужжал про нее, а я все никак не собирался в нее поиграть, один раз начал меня поначалу отпугнула странная боевка и через чур мрачность, но потом решил снова попробовать и потерялся в игре на неделю...
Великолепная игра 11 из 10👍👍👍.До идеала юмора в диалогах бы побольше.Обожаю эту игру
хорошая игра на 8 из 10
Арт нарисовали на отъ*бись. Вообще не в тему. Я в нейронке лучше сгенерю))
Давай, Вася, рисуй.
2-3 Везьмак отличный, а у этого днища,что графика что управление гов***ще.
первый вышел в 2007-ом году. на тот момент и графика была топ и боевка. а сюжет. так вообще на то время ничего лучше не было. да и сейчас не густо.
Посмотреть другие игры в этом году, разница в управлении колоссальная, да и в графике тоже
Одна из самых тупых игр