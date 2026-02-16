Ведущий сценарист первой The Witcher раскрыл тайны разработки игры спустя 18 лет

Артур Ганшинец, ведущий нарративный дизайнер первого «Ведьмака», завершил свое ностальгическое полное прохождение игры на YouTube, попутно раскрыв удивительные детали производства культовой RPG. Оказывается, эпический финал истории и политический вектор сиквела стали результатом кранчей, "костылей" и несогласованности внутри CD Projekt RED того времени.

В финальном выпуске своего видеодневника разработчик признался, что Эпилог игры создавался в буквальном смысле по ночам. Команда была занята полировкой основных глав, поэтому Ганшинец вместе с руководителем проекта Яцеком Бжезинским доделывали финал в нерабочее время, чтобы игру вообще удалось выпустить. Это привело к массе ухищрений: например, монастырь Ордена Пылающей Розы — это просто перекрашенная модель замка Фольтеста, так как бюджет на уникальные локации кончился.

Самым интересным откровением стало предыстория основного сюжета для The Witcher 2: Assassins of Kings. Ганшинец рассказал, что команда сценаристов планировала открытый финал, где Геральт просто уходит в путь. Однако руководство студии настояло на создании эффектного CGI-аутро.

Сценарий для знаменитого ролика с покушением на короля Фольтеста писали люди, не входившие в основную сценарную группу.

Этот ролик рассказывает другую историю, нежели концовка игры... И вскоре после этого стало очевидно, что следующая игра должна будет продолжить эту линию и рассказать историю о ведьмаках, убивающих королей. Вот почему второй "Ведьмак" получился таким политическим, и в нем не осталось места для истории о самом Геральте.

— пояснил Ганшинец.

По сути, знаменитая политическая драма сиквела появилась на свет случайно, из-за красивого ролика, который не был согласован с авторами сюжета оригинала.

Напомним, увидеть переосмысление этой истории в современном качестве мы сможем нескоро. Похоже, приоритеты польской студии сейчас смещены в сторону новой трилогии. Ранее появилась информация о том, что по слухам, выход ремейка первой The Witcher был перенесен.

Артур Ганшинец покинул CD Projekt RED много лет назад и несмотря на неоднозначные момента производства игры он рад тому каких масштабов им удалось добиться для игровой серии The Witcher.