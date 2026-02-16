Ведущий сценарист первой The Witcher раскрыл тайны разработки игры спустя 18 лет

Артур Ганшинец, ведущий нарративный дизайнер первого «Ведьмака», завершил свое ностальгическое полное прохождение игры на YouTube, попутно раскрыв удивительные детали производства культовой RPG. Оказывается, эпический финал истории и политический вектор сиквела стали результатом кранчей, "костылей" и несогласованности внутри CD Projekt RED того времени.
В финальном выпуске своего видеодневника разработчик признался, что Эпилог игры создавался в буквальном смысле по ночам. Команда была занята полировкой основных глав, поэтому Ганшинец вместе с руководителем проекта Яцеком Бжезинским доделывали финал в нерабочее время, чтобы игру вообще удалось выпустить. Это привело к массе ухищрений: например, монастырь Ордена Пылающей Розы — это просто перекрашенная модель замка Фольтеста, так как бюджет на уникальные локации кончился.
Самым интересным откровением стало предыстория основного сюжета для The Witcher 2: Assassins of Kings. Ганшинец рассказал, что команда сценаристов планировала открытый финал, где Геральт просто уходит в путь. Однако руководство студии настояло на создании эффектного CGI-аутро.
Сценарий для знаменитого ролика с покушением на короля Фольтеста писали люди, не входившие в основную сценарную группу.
Этот ролик рассказывает другую историю, нежели концовка игры... И вскоре после этого стало очевидно, что следующая игра должна будет продолжить эту линию и рассказать историю о ведьмаках, убивающих королей. Вот почему второй "Ведьмак" получился таким политическим, и в нем не осталось места для истории о самом Геральте.
— пояснил Ганшинец.
По сути, знаменитая политическая драма сиквела появилась на свет случайно, из-за красивого ролика, который не был согласован с авторами сюжета оригинала.
Напомним, увидеть переосмысление этой истории в современном качестве мы сможем нескоро. Похоже, приоритеты польской студии сейчас смещены в сторону новой трилогии. Ранее появилась информация о том, что по слухам, выход ремейка первой The Witcher был перенесен.
Артур Ганшинец покинул CD Projekt RED много лет назад и несмотря на неоднозначные момента производства игры он рад тому каких масштабов им удалось добиться для игровой серии The Witcher.
Ведьмак 2 стал для меня стартом знакомства со вселенной, просто искал что то рпгшное на Xbox, а там с места в карьер: просыпаешься с симпатичной рыжулей, потом идёшь штурмовать замок, потом убегаешь от дракона, потом подстава, затем побег и только в первой главе дают плюс минус прийти в себя. На то время меня впечатлили проработанные герои, куча мемных ситуаций, при довольно мрачной атмосфере. Получилось создать крутую игру, которая держит интерес. Я при этом понимаю и тех людей , кто играя во вторую часть как и задумывалось - после первой, столкнулись с рядом вопросов. Но когда я прошёл все три, для меня второй ведьмак остаётся весьма самобытной и особенной игрой. Сейчас новым игрокам, единственное рекомендовал бы играть с модам, Project Mersey тот же, восстанавливает вырезанные реплики и диалоги, весьма важные к тому же.
А я начал с третей))) Ещё пробовал поиграть в первую, но там такое управление...😄😄😄 Ещё хочу, потом, начать вторую, надеюсь будет огонь😁😁😁
Вторая лучше говорят третьей казуальной, сам хочу попробовать?хоть нет ориентиров ( gps) как третьей
Ремейк первой части в разработке уже, правда выйдет он не скоро(
Первые две - шедевры. Как же это было офигенно😭
первые две как раз мусор, третья шедевр, потому что вдохновлялись готикой шедевральной как раз
А третья часть плохая, да?)
То, что вы только что сказали - одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел