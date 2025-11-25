Запущена краудфандинговая кампания для настольной игры The Witcher: Legacy

CD Projekt RED и Go On Board объявили о запуске краудфандинговой кампании на Gamefound для The Witcher: Legacy , повествовательной настольной игры во вселенной «Ведьмака».

The Witcher: Legacy — настольная игра для 1–4 игроков, в которой игроки выступают в роли ведьмаков, путешествующих по Северным Королевствам, охотящихся на монстров и принимающих решения, влияющие на будущие сессии. Созданная в тесном сотрудничестве Go On Board и CD Projekt RED, игра разворачивается в переломный момент истории Континента, во время нападения на Каэр Морхен, когда выжившие ведьмаки ищут виновных.

Ещё до запуска проект побил рекорды GameFound, набрав более 71 000 подписчиков. Поддержавшие получат эксклюзивный набор монстров «Горгона», ранее не встречавшийся во вселенной «Ведьмака», включающий в себя детально проработанные миниатюры, специальные карты встреч и эксклюзивное задание, которое можно интегрировать в основную кампанию.

Открытая кампания предлагает несколько вариантов пожертвований и дополнительных целей для разблокировки дополнительного контента и улучшений, обогащающих игровой опыт. Сборы уже перевалили за 1,5 млн евро из требуемых 100 тыс.

Присоединяйтесь к приключениям по туманным болотам, отдалённым деревням и шумным городам, включая школу магов Бан Ард, развивая своего ведьмака с помощью специальных колод, улучшений и алхимии, создавая постоянные решения, которые формируют игровой мир уникальным образом.