Самый любимый многими фанатами The Witcher 2 элемент - это "пустая трата ресурсов"

Хотя The Witcher 3: Wild Hunt сейчас считается величайшим успехом CD Projekt, её предшественница, The Witcher 2: Assassins of Kings, по-прежнему считается одним из самых амбициозных проектов студии. Ведь именно она проложила путь для The Witcher 3.
Сама история, в которой главную роль играет Геральт, предлагала уникальную структуру повествования, где выбор одной из сторон конфликта полностью менял второй и, в меньшей степени, третий, заключительный акт истории. Это означало совершенно иные локации, персонажей и задания — до 90% контента в каждом акте было уникальным и зависело от решений игрока.
Однако, как признал соучредитель CD Projekt Адам Бадовски, это решение оказалось проблематичным с точки зрения производства. В интервью PC Gamer он заявил, что «с точки зрения игрока это может быть интересно, но с точки зрения производства — пустая трата ресурсов». Разработчики фактически создали две совершенно разные версии одной и той же части игры, что стало огромным бременем для команды и бюджета.
Создатель CD Projekt даже признал общую проблему создания игр с выбором, которые полностью меняют структуру игры. Они требуют больших затрат денег и времени, и значительная часть игроков никогда не увидит весь контент — многие заинтересованные игроки проходят игру лишь один раз.
Бадовски добавил, что опыт второй части оказал огромное влияние на дизайн «Ведьмака 3»:
В «Дикой охоте» мы знали, что такая структура не сработает, поэтому решили создать нечто совершенно новое — открытый мир, который поддерживает повествование и позволяет истории Геральта развиваться более естественно.
Это решение оказалось решающим. Вместо создания двух совершенно отдельных актов CD Projekt выбрала цельный мир и множество мелких решений, которые влияли на детали сюжета, а не на его общую структуру. В результате The Witcher 3 не только добилась мирового успеха, но и установила новый стандарт повествования в ролевых играх.
Как раз таки очень крутая фишка, глупые отмазки от ленивых разрабов, а не пустая трата ресурсов.
Нормальное объяснения. Если ты занимался хоть каким то делом, планировал, подсчитывал затраты. Ты волей не волей будешь исключать элементы что могут буквально удвоить затраты и время работы.
Ну и так я напомню. В итоге мы на релизе получили абсолютно пустой 3 акт в игре. Где ток спустя год добавили хоть парочку квестов. И расширили историю.
Вообще на протяжение всей истории сд проджект, видно что они очень плохо умеют распределять ресурсы. И порой тратят кучу ресурсов на какие то странные амбиции. Что выливаются в проблемы на релизе.
Говорят что в последнее время они сумели побороть эту проблему, что вылилось в идеальный релиз ДЛЦ к киберпанку. Но все покажет релиз 4 ведьмака. Пока сд проджекты очень осторожно к нему подходят. Тратя на презентации просто часы на объяснения того какие технологии они используют и как они работают. Интересные небольшие лекции кстати.
К сожалению, большинство игроков не проходят игру до конца, а перепроходят её ещё меньше людей. Поэтому в каком-то смысле - это пустая трата ресурсов на контент, который большинство игроков просто пропустит и не увидит.
У меня только одна мысль
Мне меньше всего вторая зашла, больше первая и третья. Но вот фишка с отображением событий от разных персонажей в том числе злодеев это было интересно и необычно.
я вторую часть раза 4 проходил.
Эта была действительно мощная идея, которую качественно воплотили в игру - прошёл абсолютно все варианты и остался сильно доволен.
А мне 2 очень даже зашла - мне понравились политические интриги.Даже брал в своё время шикарное коллекционное издание;)
С ужасно топорный управлением)) чисто из-за этого играть во вторую часть, очень больно
Ты наверное с первой частью перепутал где удар мечом через клаву «q» был, а вторая норм еще))
мне 2 не зашла политики много
Худшая часть.
Вторая часть мне не так сильно нравится как третья и тем более первая, но должен отметить, что управление персонажем в ней комфортнее чем в третьем Ведьмаке.