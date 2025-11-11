Самый любимый многими фанатами The Witcher 2 элемент - это "пустая трата ресурсов"

Хотя The Witcher 3: Wild Hunt сейчас считается величайшим успехом CD Projekt, её предшественница, The Witcher 2: Assassins of Kings, по-прежнему считается одним из самых амбициозных проектов студии. Ведь именно она проложила путь для The Witcher 3.

Сама история, в которой главную роль играет Геральт, предлагала уникальную структуру повествования, где выбор одной из сторон конфликта полностью менял второй и, в меньшей степени, третий, заключительный акт истории. Это означало совершенно иные локации, персонажей и задания — до 90% контента в каждом акте было уникальным и зависело от решений игрока.

Однако, как признал соучредитель CD Projekt Адам Бадовски, это решение оказалось проблематичным с точки зрения производства. В интервью PC Gamer он заявил, что «с точки зрения игрока это может быть интересно, но с точки зрения производства — пустая трата ресурсов». Разработчики фактически создали две совершенно разные версии одной и той же части игры, что стало огромным бременем для команды и бюджета.

Создатель CD Projekt даже признал общую проблему создания игр с выбором, которые полностью меняют структуру игры. Они требуют больших затрат денег и времени, и значительная часть игроков никогда не увидит весь контент — многие заинтересованные игроки проходят игру лишь один раз.

Бадовски добавил, что опыт второй части оказал огромное влияние на дизайн «Ведьмака 3»:

В «Дикой охоте» мы знали, что такая структура не сработает, поэтому решили создать нечто совершенно новое — открытый мир, который поддерживает повествование и позволяет истории Геральта развиваться более естественно.

Это решение оказалось решающим. Вместо создания двух совершенно отдельных актов CD Projekt выбрала цельный мир и множество мелких решений, которые влияли на детали сюжета, а не на его общую структуру. В результате The Witcher 3 не только добилась мирового успеха, но и установила новый стандарт повествования в ролевых играх.