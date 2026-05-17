The Witcher 2 исполнилось 15 лет - CD PROJEKT RED отметили юбилей поздравлением и специальной иллюстрацией

Сегодня, 17 мая 2026 года, исполнилось ровно 15 лет с момента выхода одной из самых знаковых частей франшизы - The Witcher 2: Assassins of Kings. Официальный аккаунт The Witcher опубликовал пост, посвящённый юбилею игры, которая во многом определила будущее серии.

У любой истории есть начало и конец, но настоящий накал сюжета происходит в середине.

15 лет назад, сегодня, мы шагнули в самое сердце трилогии о Геральте с игрой "Ведьмак 2: Убийцы королей" - историей о меняющихся союзах, скрытых мотивах и решениях, которые имели тяжелые последствия. В честь этого события мы подготовили особую иллюстрацию, вдохновленную сюжетом игры. С годовщиной вас, ведьмаки!

К юбилею разработчики подготовили атмосферную иллюстрацию, вдохновленную сюжетом игры. На ней изображен Лето из Гуллеты, держащий корону на фоне горящих руин, а в дымке виден Геральт. Классическая мрачная и эпичная атмосфера "Ведьмака" в полной красе.

The Witcher 2: Assassins of Kings вышла 17 мая 2011 года (при этом в России игра появилась на прилавках днем ранее, 16 мая 2011 года) и стала важным шагом для CD PROJEKT RED. Игра получила высокие оценки критиков за нелинейный сюжет, политические интриги, выборы с серьезными последствиями и улучшенный по сравнению с первой частью геймплей. Именно она окончательно закрепила франшизу на мировой арене и проложила путь к феноменальному успеху The Witcher 3: Wild Hunt.