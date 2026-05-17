The Witcher 2 исполнилось 15 лет - CD PROJEKT RED отметили юбилей поздравлением и специальной иллюстрацией

Сегодня, 17 мая 2026 года, исполнилось ровно 15 лет с момента выхода одной из самых знаковых частей франшизы - The Witcher 2: Assassins of Kings. Официальный аккаунт The Witcher опубликовал пост, посвящённый юбилею игры, которая во многом определила будущее серии.
У любой истории есть начало и конец, но настоящий накал сюжета происходит в середине.
15 лет назад, сегодня, мы шагнули в самое сердце трилогии о Геральте с игрой "Ведьмак 2: Убийцы королей" - историей о меняющихся союзах, скрытых мотивах и решениях, которые имели тяжелые последствия. В честь этого события мы подготовили особую иллюстрацию, вдохновленную сюжетом игры. С годовщиной вас, ведьмаки!
К юбилею разработчики подготовили атмосферную иллюстрацию, вдохновленную сюжетом игры. На ней изображен Лето из Гуллеты, держащий корону на фоне горящих руин, а в дымке виден Геральт. Классическая мрачная и эпичная атмосфера "Ведьмака" в полной красе.
The Witcher 2: Assassins of Kings вышла 17 мая 2011 года (при этом в России игра появилась на прилавках днем ранее, 16 мая 2011 года) и стала важным шагом для CD PROJEKT RED. Игра получила высокие оценки критиков за нелинейный сюжет, политические интриги, выборы с серьезными последствиями и улучшенный по сравнению с первой частью геймплей. Именно она окончательно закрепила франшизу на мировой арене и проложила путь к феноменальному успеху The Witcher 3: Wild Hunt.
Ведьмак 1 - лучший! Крутая атмосфера, музыка вообще огонь, каноничный Геральт (не слащавый красавчик из 3 части, а именно такой, каким он описывается в книгах), да и вообще вся игра шикарна, хоть в ней и хватает минусов, но они не критичные.
Ведьмак 2 - неплохой, хуже первого и как по мне лучше третьего, либо такой же как и третий Ведьмак. Интересный злодей Лето из Гулеты, крутая вариативность, где от твоего выбора меняется целая глава, а то и две с другими квестами и сюжетом. Короче очень спорная и неопределенная часть, но всё же хорошая.
Ведьмак 3 - слишком попсовый, ощущение будто ты играешь в Ассасинов но более сюжетных. Он скорее для новой аудитории, чем для старых фанатов первой и второй части. Одноразовый. Не гoвно, но и близко не пахнет шедевром.
Ведьмак 4 (Лeзбачка 4) - худший! Да мы в него ещё не играли, но уже ясно что игра будет плохой, возможно даже и средней, но точно хуже предыдущих трёх частей. Ожидается куча повестки, сильный и независимый лeзбинатор Цирь с двумя мечами за спиной (один для чудищ, а другой для ещё больших чудищ - спермобаков), новые ведьмачьи школы, например Вуду Бойз из КП 2077, ну и как вишенка на торте - Геральту проломят череп клюшкой для средневекового гольфа, либо пока Циря будет спасать мир, Геральт будет предаваться любовным утехам с Лютиком и Ламбертом у себя в Корво Бьянко.
Вывод: каждая новая часть Ведьмака хуже предыдущей. Первая - хорошая, вторая и третья - норм, четвертая - плохая. Значит пятая, если она когда-нибудь выйдет после плохой четвертой, будет просто ужасной!
На разок. Даже первую перепроходил несколько раз, а вторую и желания не возникало
15 лет, а ощущение, что только вчера ломал клаву над выборами. TW2 это игра для тех, кто любит моральную грязь и последствия. За это и люблю её до сих пор.