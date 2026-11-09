The Witcher: No Man's Land предложит настольные сражения с Геральтом и Лето из Гулеты

Вселенная The Witcher получит новую настольную игру, на этот раз не ролевую, а тактическую. Студия Monster Fight Club анонсировала The Witcher: No Man's Land — скирмиш-игру, в которой участники будут управлять небольшими отрядами и сражаться за контроль над полем боя. Кампания по сбору предзаказов стартует на Gamefound 17 ноября.

Стартовый набор рассчитан на двух человек и включает две готовые армии, фигурки персонажей, карты тактик и умений. Одну сторону возглавит Геральт, которому помогают жители поселения: крестьянин, кузнец, чародейка и хирург. Их противниками станут Лето из Гулеты и группа профессиональных бойцов, среди которых капитан, солдат, арбалетчик и жрец.

В сражениях также смогут участвовать монстры. Грифон и стрыга выступят независимыми угрозами для обеих сторон, появятся в отдельных сценариях и станут целями для выполнения заданий.

Разработчики обещают динамичную боевую систему с перехватом инициативы и быстрыми тактическими решениями вместо привычного чередования продолжительных ходов. Игроки также смогут свободно комбинировать бойцов при формировании отрядов, благодаря чему состав сил и ход сражений будут меняться от партии к партии.

Физические экземпляры The Witcher: No Man's Land выйдут позднее, а подробности и варианты комплектации станут доступны с началом кампании на Gamefound.