В CDPR вспомнили как получилась внешность Геральта, к которой привыкли игроки

В процессе разработки игры The Witcher 2: Assassins of Kings студия CD Projekt RED решила изменить внешность главного героя, Геральта из Ривии. По словам арт-директора Павла Мельничука, лицо Геральта из первой части не соответствовало новому визуальному стилю, обусловленному переходом на более современный движок RED Engine. Разработчики создали новую модель лица с более реалистичными пропорциями, надеясь, что изменения будут восприняты положительно.
Однако реакция фанатов оказалась резко негативной. После публикации первых скриншотов обновлённого Геральта, сообщество выразило недовольство, считая, что новый облик утратил характерные черты ведьмака. Фанаты требовали вернуть прежний, более грубый и нечеловеческий образ героя.
Учитывая критику, CDPR пересмотрела подход и в течение двух лет работала над внешностью Геральта, стремясь найти баланс между реализмом и узнаваемостью. В результате была создана модель, сочетающая элементы оригинального дизайна с более реалистичными чертами.
При разработке The Witcher 3: Wild Hunt студия решила сохранить эту модель, лишь немного улучшив её детализацию и текстуры, чтобы не нарушать сложившийся образ персонажа. Мельничук отметил, что, несмотря на некоторые анатомические несовершенства, команда предпочла оставить внешний вид Геральта без изменений, поскольку он стал неотъемлемой частью его характера и полюбился игрокам.
В дальнейшем, по словам арт-директора, в CDPR не планируют кардинально менять внешность Геральта, чтобы сохранить его узнаваемость и соответствие ожиданиям фанатов.
Внешность Геральта во всех трех частях отличается от предыдущей довольно значительно, так что заявление о том, что "студия решила сохранить эту модель, лишь немного улучшив её детализацию и текстуры" мягко говоря натянуто.
Да чтож они развспоминались
два года лицо переделывали не из-за какого-то там фидбека, а потому что 1 вариант был лютое дно, и потом просто героически исправляли собственный эпик фейл, а эти их хвалёные анатомические косяки как фичу оставили, потому что лучше за столько времени тупо не смогли.
Мясник из Блавикена. Ну а если серьёзно, то первый ведьмак был сделан с с основой на типаж польской аристократии, она не совсем славянская - Фелекс Эдмундович например. Потом, после первой популярности, решили что с таким лицом в люди выходить не очень прилично и поправились. Это именно и позволило СДпроджект стать великой студией - преодолели собственных демонов, польский гонор.
Лучше пусть расскажут почему убрали добивания монстров в трейлере был момент где Он пробивает голову Беса а в игре этого небыло следовательно такая механика была в разработке. И второй момент почему медитацию порезали сделав еë статичной и сам экран медитации визуально плохим оставили. Вот это
А я вот помню, что до вот этого неудачного варианта в сети появлялись кадры из ранней пре-альфа-версии второго "Ведьмака", в которых мелькало лицо Геральта из первой части, но уже с волосами, собранными в хвост. И после того, как представили другой вариант (который на изображении в новости), многие были недовольны, мол, вот этим вы заменили полюбившееся всем каноничное лицо.
Ну, как по мне, в первой игре он более книжный. Хотя, сам Сапок говорил, что в роли Геральта видит Кевина Костнера