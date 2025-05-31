В CDPR вспомнили как получилась внешность Геральта, к которой привыкли игроки

В процессе разработки игры The Witcher 2: Assassins of Kings студия CD Projekt RED решила изменить внешность главного героя, Геральта из Ривии. По словам арт-директора Павла Мельничука, лицо Геральта из первой части не соответствовало новому визуальному стилю, обусловленному переходом на более современный движок RED Engine. Разработчики создали новую модель лица с более реалистичными пропорциями, надеясь, что изменения будут восприняты положительно.

Однако реакция фанатов оказалась резко негативной. После публикации первых скриншотов обновлённого Геральта, сообщество выразило недовольство, считая, что новый облик утратил характерные черты ведьмака. Фанаты требовали вернуть прежний, более грубый и нечеловеческий образ героя.

Лицо Геральта на ранней разработке игры

Учитывая критику, CDPR пересмотрела подход и в течение двух лет работала над внешностью Геральта, стремясь найти баланс между реализмом и узнаваемостью. В результате была создана модель, сочетающая элементы оригинального дизайна с более реалистичными чертами.

При разработке The Witcher 3: Wild Hunt студия решила сохранить эту модель, лишь немного улучшив её детализацию и текстуры, чтобы не нарушать сложившийся образ персонажа. Мельничук отметил, что, несмотря на некоторые анатомические несовершенства, команда предпочла оставить внешний вид Геральта без изменений, поскольку он стал неотъемлемой частью его характера и полюбился игрокам.

В дальнейшем, по словам арт-директора, в CDPR не планируют кардинально менять внешность Геральта, чтобы сохранить его узнаваемость и соответствие ожиданиям фанатов.