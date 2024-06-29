Актер Даг Кокл, сыгравший Геральта, неожидал, что "Ведьмака" ждет такой успех

The Witcher - бренд с мировым именем. И во многом это заслуга игр, которые были созданы CD Projekt RED. Впрочем, сейчас ни для кого не секрет, что настоящая мода на польского охотника на монстров началась после релиза The Witcher 3. Актер Даг Кокл, озвучивший Геральта в английской версии, и по сей день находится в удивлении от такого поворота событий.

Не так давно актер дал интервью The Guardian, в котором он вспомнил важные для него роли. И хотя он озвучивал далеко не одного персонажа, его имя стало узнаваемым во многом из-за польских игр, в основу которых легли работы Анджея Сапковского, поскольку, как он сам отметил, он получил редкую возможность сыграть роль главного героя.

Большинство актеров озвучки выступают в роли "третьего пастуха слева", попутно играя многих NPC.



О них [играх про Ведьмака] никто не знал, и они никого не интересовали. Все считали The Witcher культовой игрой, пока внезапно она не перестала ею быть. Даже спустя полгода после релиза The Witcher 3 я не понимал, насколько популярной стала эта игра.

Это может показаться невероятным, но оглянувшись назад, можно понять, что в его словах есть доля правды. Даже с учетом 8 млн копий The Witcher 2: Assassins of Kings, а это уже очень приличный результат, тем более что это была первая часть серии, вышедшая на консолях, эта цифра в разы скромнее, чем у The Witcher 3: Wild Hunt. Последняя часть трилогии, созданная CD Projekt RED, разошлась тиражом более 50 млн копий, и именно благодаря ей в общей сложности было продано 75 млн копий.